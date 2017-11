Pero según contó el diario neoyorquino Daily News, el nocaut de realidad le llegó por la vía más insólita. Si bien venía siendo observado desde 2001, omitió un detalle bastante sencillo, que a cualquier hijo de vecino no se le hubiera pasado: no presentó su declaración fiscal. No tributaba por gran parte de sus cuantiosos ingresos. En consecuencia, una noche de 2011, mientras montaba plácidamente su motocicleta por la Quinta Avenida de Nueva York, fue flanqueado por dos hombres (uno del FBI y otro del IRS -Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos). Lo obligaron a frenar y le explicaron que su sensación de invencibilidad había cambiado: o iba a la cárcel por evasión o se transformaba en "garganta profunda" para cooperar en la investigación que iba a desatar un verdadero infierno para los más encumbrados dirigentes del fútbol y una enorme cantidad de empresarios ligados a las cadenas que transmiten los grandes torneos. En síntesis: le "propusieron" fundar el FIFA Gate, que vivió su semana más efervescente con la declaración de Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos y Competencias, ante la Corte Federal, involucrando a la cúpula del fútbol Sudamericano (con Julio Grondona a la cabeza) y de la Concacaf, y bajando el conflicto directamente a la Argentina con la vinculación con el programa Fútbol Para todos.