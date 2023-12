Bienalsur desembarcó en Madrid con la potencia ideológica del arte latinoamericano

Luis Prado, director de programación de Casa de América; Aníbal Jozami, rector emérito de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y Diana Weschler, director artística de Bienalsur (Foto: gentileza Casa de América - Madrid)

Desde Madrid. La noche de un jueves muy lluvioso en la capital española (ya vestida a todas luces para esperar la Navidad), ambientó la inauguración de la muestra Entre nosotros y los otros: Juntos Aparte presentada por Bienalsur en una de las salas de la Casa de América (frente a la fuente de Cibeles, un ícono urbano de la ciudad), y abierta al público desde este viernes 1 de diciembre hasta el 9 de febrero del 2024.

Con esta inauguración en Madrid, se cumple una etapa más en la ruta de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur, generada por la Universidad Nacional de Tres de Febrero y que en esta cuarta edición traza un ambicioso recorrido de 18.370 km, desde Buenos Aires y hasta Tokio.

Entre nosotros y los otros (un potente título para su no menos potente contenido) reúne a 24 artistas de 11 nacionalidades que crearon sus obras sobre la idea de un pensamiento “fronterizo” para transmitir un mensaje bajo el formato del arte contemporáneo. La migración forzada -por circunstancias económicas y sociales-, la frontera como metáfora de una separación, los vaivenes emocionales que genera la decisión de salir de la patria natal y a la vez, la búsqueda de nuevas oportunidades impregnan el contenido de las obras.

"Abrir los puentes", de Marcelo Brodsky y Pablo Cohen, una de las obras expuestas en Casa de América en Madrid

La muestra integra explícitas fotografías, instalaciones, videos y cartelería realizados por los venezolanos Adrián Preciado, Iván Candeo y Carmen Ludene; los colombianos Antonio Caro, Angie Jácome, Daniel Arévalo, Juan Carvajal, MO Colectivo (Mariam Abrajim y Octavio Salazar), Nicolás Cadavid, Wilmer Useche, Yosman Botero, Sergio Duran “Bayo” y Samir Quintero; la brasileña Anna Bella Geiger, los mexicanos Betsabée Romero, Pablo Helguera y Teresa Margolles, las peruanas Daniela Ortiz y Gilda Mantilla, la canadiense Giuliana Racco, la cubana Glenda León, el colombo-español Raimond Chaves , la boliviano-alemana Verena Melgarejo y los argentinos Marcelo Brodsky y Pablo Cohen. La muestra está comisariada por Diana Wechsler (directora artística de Bienalsur); Alex Brahim (creador del proyecto Juntos Aparte); y Benedetta Casini (curadora de Bienalsur).

(Foto: cortesía de Teresa Margolles © Gabinete TM, 2020)

La fotografía-mural Carretilleras sobre el Puente Internacional Simón Bolívar (tomada en 2018, en plena crisis humanitaria vivida en la frontera que separa a Colombia y Venezuela), de Teresa Margolles, es un buen símbolo del sentido y el mensaje de la muestra. “Durante el montaje, comentábamos que en esta foto no hay nadie que esté sonriendo y recordábamos la cantidad de imágenes de migrantes que todos conocemos. El espíritu de este proyecto supone la posibilidad de hacer ver eso. Por eso hacemos exposiciones de arte, por eso Bienalsur se apoya en el arte y la cultura para poder construir herramientas para poder pensar el tiempo presente”, puntualizó Diana Wechsler en el cierre de su presentación de la muestra.

A su tiempo Alex Brahim, el director de la Fundación El Pilar (motorizadora del proyecto Juntos Aparte, realizado en su ciudad natal, Cúcuta), contó la historia de la crisis migratoria vivida en la frontera colombo-venezolana y cómo afectó la vida de cientos de colombianos que vivían exactamente sobre la línea que delimita los territorios de ambos países.

Alex Brahim presentó la muestra "Entre nosotros y los otros" en Madrid (Foto: Gentileza Casa de América)

“En ese momento, mi hermano Luis Miguel y yo comprendimos que aquello significaba el fin de lo que habíamos entendido como un modelo de convivencia naturalizada entre las personas de ambos lados. Entendimos que era importante hacer un proceso de resistencia civil y cultural, que pusiera en marcha a través del arte contemporáneo, la movilización ciudadana y el pensamiento crítico, opciones de futuro y soluciones”.

Y continuó: “Entendimos que cuando llegara el momento (porque llegaría), que el mundo supiera de la crisis migratoria venezolana, que se convirtió en el mayor éxodo del mundo sin un conflicto bélico declarado. Entendimos que eso nos iba a arrojar luz y que teníamos que estar preparados para mostrar un relato propio, un capital cultural, y para alzar una voz que nos permitiera intervenir en calidad de pares en el diálogo internacional, de manera horizontal. Por el camino apareció Bienalsur y nos puso la plataforma para entrar en esa discusión de manera sólida y pertinente, fuese más fácil”.

Serie de carteles "Maldito sudaca", del artista colombiano Nicolás Cadavid

Bienalsur en el Reina Sofía

En el extraordinario ámbito del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, uno de las instituciones culturales más relevantes y convocantes de España y Europa (con el Guernica de Picasso como estrella indiscutida de su muestra permanente), Bienalsur presenta la muestra Llámalo de otra manera. Something Else Press, Inc. (1963-1974), interesante retrospectiva de un experimento editorial loco y revolucionario que se llamó Something Else Press, editorial creada por el músico, poeta experimental, traductor y catedrático (además de cofundador del movimiento Fluxus), Dick Higgins. Quien además, acuñó una definición téorica clarividente a juzgar por el devenir de los acontecimientos. Para Diggins, “intermedia” fue una palabra que sirvió para definir las formas heterogéneas que desafiaban todas las categorías del arte y la comunicación y que encajaba en la matriz “something else” (”algo más” u “otra cosa”, en una traducción más o menos simple).

"Llámalo de otra manera. Something Else Press, Inc. (1963-1974)", muestra de Bienalsur en el Museo Reina Sofía de Madrid

Higgins, formado en artes gráficas, creó el sello en 1963 y como suele suceder en estos casos, el nombre vino de un tipo de inspiración que en mucho se parece a la casualidad. A su pareja, la artista Alison Knowles no le convenció el primer nombre sugerido y respondió “Llámalo de otra manera”. Así nació Something Else Press, responsable de haber publicado obras de Gertrude Stein, John Cage, Pauline Oliveros y Marshall McLuhan, entre otros, y una amplia y variopinta producción, que además de libros, publicó newsletters, catálogos, panfletos, objetos promocionales, videos y música.

“Debido a las campañas de alfabetización a gran escala, a la televisión y a los transistores de radio, nuestra sensibilidad ha cambiado. La propia complejidad de este efecto ha favorecido el gusto por la simplicidad, por un arte basado en las imágenes elementales que los artistas han utilizado siempre para expresarse. Al igual que sucedía con los cubistas, exigimos una nueva manera de mirar las cosas, pero con un planteamiento más general, pues somos más impacientes y estamos más ansiosos por llegar a las imágenes básicas. Esto explica el impacto de los happenings, los eventos, las películas que combinan diferentes medios. Ya no nos conformamos con los discursos grandilocuentes que nos urgen a tomar las armas para enfrentarnos un mar de problemas, queremos ver soluciones. El arte que puede lograrlo de una manera más directas es el que favorece esta inmediatez, con las mínimas distracciones”, escribió Dick Higgins en “Sobre los intermedia”, el texto (clarividente, tal vez profético) que preside el ingreso a la sala del tercer piso del Reina Sofía.