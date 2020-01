Que sí, que no, que sí, que no... y finalmente sí: María Gainza recibirá el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, según comunicó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara este lunes. “La ceremonia de premiación programada el 4 de diciembre fue cancelada, no así el Premio ni la entrega de la recompensa económica, como en su momento se dio a conocer en medios”, postularon las autoridades.