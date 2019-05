(Post scriptum. En 1996, Patti Smith escribió el libro The Coral Sea, dedicado a su inseparable Mapplethorpe. Phillips editó un disco para videojuegos: The Flowers of Robert Mapplethorpe. En septiembre de 1999, Arena Editions publicó Pictures: una monografía con fotos de sexo de R.M. En mayo de 2007, el escritor, productor y director norteamericano James Crump creó el documental Black White + Gray, estrenada en el festival de cine de Tribecca de ese mismo año. En 2008, el Foro de Igualdad (empresas y gobiernos de 34 países) nombró a R.M. como uno de sus 31 íconos del Mes de la Historia. El libro de memorias de Patti Smith, Éramos unos niños, 2010, ganó el Premio Nacional de ese año en el rubro No Ficción. Su personaje central es Robert… Hasta el 2016 se han editado libros y documentales sobre el mismo personaje.)