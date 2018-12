Son discursos fuertes, y más aún en el contexto de la vida de una mujer de la conservadora década del 50, pero también son discursos que como en todo stand up pasan rápido, como un instante en una película en donde los personajes hablan hasta por los codos y hacen comentarios reveladores como si fuesen puramente circunstanciales. Sobre esto es clave la actuación de Rachel Brosnaham, quien se hizo conocida a partir de sus papeles en las series House of Cards y Orange is the New Black, e interpreta de una forma extraordinaria a Midge Maisel.