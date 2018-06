Fecha tallada en el bronce o en el mármol: 16 de junio de 1950.

La final. Uruguay versus Brasil. David contra Goliat una vez más en el decurso de la Historia.

En las tribunas del cráter rugen doscientas mil almas verdes y amarillas, como demonios o caníbales.

Todavía en el túnel, la pandilla uruguaya temblaba. Se sentía condenada a muerte. Y entonces, sereno, el Negro Jefe les habló como a discípulos de una secta que han perdido la fe:

–No piensen en toda esa gente. No miren para arriba. El partido se juega abajo. Los de afuera son de palo. En el campo seremos once contra once. El partido se gana con los huevos en la punta de los botines.