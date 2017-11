(Post scriptum. A fines de los años 70 mi oficio me llevó a Egipto. En el modesto hotel –único alojamiento posible: alud de turistas–, y en la primera mañana, al afeitarme, una enorme cucaracha salió de una ranura entre el marco y el espejo. Intenté matarla, pero no lo logré. Debimos, pacíficos, convivir tres largas semanas. Pensé que era una sobreviviente de la maldición de los insectos: una de las plagas de Egipto citadas en la Biblia. Y comprendí que ella y su indomable especie estaban allí desde la remota evolución de la Tierra, y su especie estará allí acaso cuando haya expirado el último hombre. Vieron morir al último dinosaurio. Vieron a Julio César cruzando el Rubicón. No las mató el gas mostaza de la Primera Guerra Mundial ni las tormentas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Resistieron los mil venenos contra ellas. Asistirán al fin de miles de especies: desde exóticas mariposas hasta el magnífico tigre de Bengala y su belleza infinita. Fueron testigos de la grandeza y caída de colosales imperios. Y de noche, en la arena, cerca de las pirámides, cumpliendo su destino de especie casi inmortal, es realidad son una reencarnación. Por eso creo que mi compañera del espejo es la única y verdadera reina de Egipto. A todo lo demás, gloria y caída, odio y amor, se lo llevó el viento del desierto.)