“No tengo tiempo que perder”: Juan José Lafaurie, hijo de María Fernanda Cabal, negó hacer uso de Tinder

Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal y del presidente ejecutivo de Fedegan, José Félix Lafaurie, salió a aclarar la que sería la supuesta existencia de un perfil en la aplicación de citas Tinder a su nombre. En su cuenta de Twitter, el joven detalló que no usa ese tipo de redes sociales, e invitó a quienes estén interactuando con aquel impostor de su imagen que no se dejen engañar.

“No tengo tiempo que perder en aplicaciones de citas. No se deje engañar, no tengo perfil en ninguna de estas plataformas”, comentó Juan José al lado de una captura de pantalla en la que se ve una foto de él, en una pestaña de Tinder, pero con otro nombre. Quien se encuentra suplantando su identidad se autodenominó ‘Felipe’. Los comentarios se llenaron, en su mayoría, de burlas en contra de Cabal. Así mismo, de advertencias provenientes de personas que invitaron a otros internautas a no creer ciegamente en tolo lo que ven en internet.

Tinder fue creada por Arun Gopan, Sean Rad, Jonathan Badeen, Justin Mateen, Sofia Hermida, Dinesh Moorjani y Whitney Wolfe Herd. Para mediados del año pasado, la aplicación reportó tener más de 75 millones de usuarios activos mensuales y cerca de 10 millones de suscriptores. Aunque se ha caracterizado por permitir el relacionamiento de personas alrededor del mundo, también se ha convertido en una plataforma para que delincuentes se aprovechen de otros ciudadanos.

Funcionarios de la compañía experta en seguridad digital, ESET, hablaron de cuáles son los mayores riesgos que existen al usar esta y otras aplicaciones para conocer gente. La creación de perfiles falsos, que fue de lo que denunció haber sido víctima Lafaurie, es una de las problemáticas más comunes. Se trata del uso indebido y sin permiso de fotografías de otras personas para alimentar un perfil. Al fingir ser alguien más, quienes están detrás de este engaño desligan su imagen propia para sentirse más libres a la hora de mentir o engañar.

Este tipo de acciones permitirían generar lazos emocionales con quien sería la víctima para sacar provecho, por ejemplo, conocer información personal de gran importancia como contraseñas de cuentas bancarias y demás.

Recordando al ‘estafador de Tinder colombiano’

En diciembre del 2022, de hecho, se informó de la condena de seis años de cárcel que le fue impuesta a Cristian Camilo Plata Correa, a quien se le apodó como el ‘estafador de Tinder colombiano’. La sentencia condenatoria fue realizada por parte del juez 3 penal de conocimiento de Bucaramanga. Por seis casos relacionados, se le imputó el delito de hurto agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

El hombre, haciendo uso de Tinder, engañaba a sus víctimas haciéndoles creer que era un exitoso asesor financiero de un banco ubicado en Medellín.

“Hizo una reserva por Booking, duró una noche y al día siguiente me dijo que se iba a quedar dos noches, para ganar mi confianza, pero resultó llevándose mis pertenencias. El en la noche trajo a alguien, en la mañana lo volvió a llamar, le dijo que desayunaran juntos, que le prestara su celular que iba a pedir el domicilio y se le llevó el celular al muchacho. Dejó al muchacho encerrado”, contó una de las víctimas de Plata Correa ante la prensa local.

Su modus operandi consistía en alquilar habitaciones a través de aplicaciones de alojamiento. Allí solía pasar máximo dos días. El hombre aprovechaba para hurtar. Así mismo, utilizaba aplicaciones como Tinder o Grindr para contactar a sus víctimas para posteriormente encontrarse con ellas y despojarlas de sus pertenencias.

“Al regreso no encontramos varias cosas costosas del apartamento. El tipo no estaba. Incluso había basura en la lavadora. Ese fue el detalle final que nos hizo decir: nos robaron. No había duda, hubo un robo”; “El tipo es un ladrón en redes, en Grindr aparece Manizaleño, ha robado en El Espinal, Bogotá y Bucaramanga. A mí me robó el celular en 2019, por fortuna nada mayor. En este año en El Espinal le desocupó las cuentas a una persona”, comentaron otras víctimas.

