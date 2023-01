Gustavo Petro anunció proyecto de ley de reforma al Código Minero

El presidente anunció reforma al Código Minero. Foto: Presidencia.

Desde Jericó, Antioquia, en medio del encuentro regional del sureste antioqueño, el presidente Gustavo Petro anunció que revisará la titulación minera entregada en el país hasta el momento y que el Gobierno nacional radicará ante el Congreso un proyecto de ley para reformar el Código Minero.

Gustavo Petro acusó a Andrés Pastrana de criminalizar al pequeño minero con su Código Minero El presidente de Colombia también anunció que todos los títulos mineros serán revisados para evaluar su impacto a las fuentes de agua VER NOTA

En su intervención, el mandatario nacional señaló que, como respuesta al fallo de la Corte Constitucional, se revisará “toda la titulación minera, hasta ahora entregada por doquier, por allá y por acá, para tratar de hacerla coherente con una serie de principios básicos del territorio, entre ellos, el cuidado del agua”.

Aseguró que el proyecto de ley tendrá en cuenta a los pequeños productores del sector y que no se afectará a los recursos naturales. “Nosotros vamos a presentar un proyecto para cambiar el Código Minero, y hemos citado a una convención nacional de pequeños mineros de Colombia para que formulen sus propuestas, porque queremos que vuelva un Estado amigo del pequeño minero, la pequeña minera, y podamos caminar por un sendero donde las cosas puedan ser más sostenibles”, dijo el presidente.

Anglo Gold responde a las acusaciones del presidente Petro sobre poner en riesgo las fuentes hídricas de Jericó por minería La multinacional minera, aseguró que intentará hablar sobre su proyecto ‘Quebradona’ con las autoridades ambientales en la zona VER NOTA

Petro también dijo que ha recibido estudios proporcionados por la academia que muestran que “indudablemente hay un peligro entre la minería que se propone y el agua”, y que serán tenidos en cuenta para la reforma al Código Minero. “Entonces nosotros escogemos el agua”, dijo.

“No queremos que estas decisiones gubernamentales que se toman a partir de la discusión territorial, no contra ella, sino con ella, y sabedores de que hay fuerzas a favor y otras en contra del proyecto, no queremos que esa polarización aumente, sino que podamos construir nociones comunes sobre el futuro”, indicó el mandatario.

Dio a entender que se revisarían los títulos mineros que se han entregado en Jericó y sus alrededores, entre los que se encuentra Quebradona, que podrían poner en peligro las reservas acuíferas de la zona. “No se puede poner en peligro el agua del territorio. Eso lo dijimos en campaña, no era por decirlo”, precisó.

Gustavo Petro dijo que hay un comité dedicado a la búsqueda del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes El presidente de Colombia le habló en público a Claudia Yepes, madre del desaparecido, que asistió al diálogo regional vinculante de Jericó (Antioquia) VER NOTA

Así mismo, expresó que el Gobierno tendrá que presentar nuevos proyectos para incentivar la actividad agraria en el país, como el desarrollo de infraestructura vial, facilitar el acceso a créditos, y la articulación de conocimientos del agro y la producción alimenticia; para esto último, propuso un sistema de capacitación que denominó el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Campesino.

En aquel encuentro en Jericó, el mandatario escuchó a las autoridades de los 23 municipios del sureste antioqueño y algunos líderes y lideresas de esa zona del país, que celebraron que el Gobierno nacional quiera adelantar una reforma al Código Minero.

“En Jericó, Antioquia. Tomando decisiones fundamentales para el territorio junto a la ciudadanía. El gobierno nacional privilegia el agua y por tanto detiene los proyectos mineros que la ponen en riesgo. Queremos que Jericó y la provincia sea un distrito agrario y ecológico.”, expresó Petro en su cuenta de Twitter.

Al final de su intervención, el presidente se refirió a Camilo Peláez, el contratista de EPM que desapareció en San Andrés de Cuerquia cuando estaba haciendo trabajo de campo en a zona.

“A la mamá de Andrés Camilo, que la he leído en Twitter, no pasa desapercibido su llamado. El Gobierno tiene una comisión dedicada a la tarea de buscarlo y la dirige el Ministro de Defensa. He pedido elevar las recompensas, priorizar el caso, para que un día encontremos a su hijo, sepamos que pasó”, indicó.

Seguir leyendo: