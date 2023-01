Gobierno de Gustavo Petro volvió a prometer que mantendrá el precio del ACPM hasta junio

La ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez, ratificó que el aumento del ACPM se dará hasta junio. REUTERS/Luisa González

A partir del 1 de enero de 2023, el Gobierno nacional dio autorización para que el precio de la gasolina corriente aumente $ 400, mientras que el ACPM, que se utiliza en el transporte público y de carga, tuvo una subida de $ 65. Lo noticia no cayó nada bien entre los transportadores, que aseguraron que la nueva administración incumplió el acuerdo, según el cual el ACPM no aumentaría su precio hasta junio de este año. Tras las diferentes críticas, la administración de Gustavo Petro volvió a prometer que el precio del diésel no volverá a subir sino hasta mitad de año, debido a que esto podría tener un impacto negativo en los precios de la canasta familiar.

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, explicó que el aumento que se dio a comienzo de este año es un ajuste relacionado con el IPC, por tanto, no se podía impedir y no debería ser tomado como un aumento:

“El ajuste del diésel está relacionado con el IPC, que es un total de 65 pesos, es decir, un ajuste de inflación. No es realmente una recuperación del incremento del precio del combustible”.

En este sentido, explicó que su cartera se ha reunido forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, como lo vienen haciendo mensualmente, y en este espacio ratificaron que el incremento real sobre el ACPM se dará solo hasta junio del 2023, como una medida para que los precios sobre la canasta familiar no sigan aumentando de forma exacerbada teniendo en cuenta que el año pasado la inflación afectos principalmente estos productos.

En este sentido, recordó que a la gasolina se le ha venido aumentando el precio debido a que necesitan superar el déficit que dejó el Gobierno anterior del exmandatario uribista Iván Duque Márquez; y recordó que para poder ayudar a los colombianos se tomó la medida de bajarla al SOAT hasta el 50 % de su precio.

Este pronunciamiento va de la mano del que hizo la Comisión de Regulación de Energía y Gas -Creg- quien mencionó que esto no es por incumplimiento a lo señalado por la cartera de Hacienda, sino debido a otros factores externos.

“El precio del ACPM al productor no tiene variación. Sin embargo, se reporta un incremento de máximo $65 que se explica completamente por regulaciones legales sobre sobretasas y tarifas de transporte’', escribió la Creg.

Y agregó con respecto al precio en general de los combustibles en el país: “Colombia sigue teniendo uno de los precios de la gasolina y del diésel más baratos de América Latina debido a la operación del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, el cual ha mitigado la presión inflacionaria de los incrementos de los precios del petróleo y sus derivados en los últimos meses”.

Por otro lado, hay que recordar que el último aumento del ACPM se dio con la administración pasada a mitad del 2022, donde tuvo un aumento aproximado de $ 150 pesos por galón.

Por su parte, hace unos días, los gremios de conductores se pronunciaron en contra de la medida y señalaron que esto tendría, posiblemente, un impacto en los precios de algunos productos:

‘’Si ahora nos incrementan el precio del combustible, lógicamente los fletes tendrán que subir y eso por consiguiente afecta directamente la canasta familiar’', puntualizó el presidente de la Asociación de Camioneros del Valle, Milciades Carrero.





