Silvestre Dangond se retira de los escenarios pero no se va a morir de hambre: los millonarios negocios del cantante de los que pocos sabían

El cantante, ahora, estará dedicado a su faceta empresarial, a su esposa, Piery Avendaño, y a sus tres hijos

En diciembre del año 2022, el cantante vallenato Silvestre Dangond anunció su retiro delos escenarios. A pesar de su exitosa carrera musical, el músico optó por abandonar las tarimas, según argumentó, para volver cuando se sienta mejor. Aunque se aparta de la profesión a la que le ha dedicado 20 años de su vida, es de destacar que el cantante tiene diferentes negocios y trabajos que hacen que pueda sostenerse económicamente mientras decide volver. El inicio de su retiro, tal y como dijo en su anuncio, será, oficialmente, el próximo 14 de enero.

“Me duele decirlo, pero a partir del 14 de enero, chao familia. Volveré cuando me sienta diferente (...) No soy perfecto y ni lo quiero ser tampoco. Dediquen el tiempo a ustedes. Lo más fácil del mundo es hacer dinero, la salud no se recupera, ni la salud mental. No hay cosa que enferme más que el propio dinero tratando de buscarlo. Solamente me resta decirles: ánimo y muchísimas gracias por 20 años de vida artística porque me han apoyado y han estado conmigo siempre. No me quejo de nada”, comentó el intérprete de ‘Cásate conmigo’ en medio de su presentación en el Festival Nacional de Compositores de San Juan del Cesar.

“Los que te traicionan son los que más quieres y saben que los vas a perdonar. (…) La gente te busca por lo que produces. Como dice Arcángel, fíjate cómo te tratan porque ya no te necesitan. Así los quiero ver en fila a todos. Gracias a Dios, he sido un hombre organizado, entre comillas inteligente, y no dependo de la música solamente”, añadió. Dangond, sin embargo, cuenta con un negocio de carros en Miami, Estados Unidos. Este negocio, es de recordar, abrió en febrero del 2021.

El negocio del intérprete de ‘Las locuras mías’ se llama ‘Take the Key’ (‘Toma la llave’) y, según informó él mismo, con este emprendimiento busca comprar automóviles usados, repararlos, dejarlos como ‘nuevos’ y venderlos al público estadounidense. “Clarissa Molina dándome la patadita de la buena suerte en Take Thekey. Hoy fue un gran día, la ganas y las energías de comenzar a trazar un camino nuevo no tiene precio ¡Clari, de ti me dejo pegar todas las pataditas que quieras!”, escribió Silvestre durante el anuncio.

El cantante cuenta con negocios en diferentes sectores. Esto sin contar que recientemente estuvo al aire, en la televisión colombiana, luego de participar en la bionovela de Leandro Díaz

A este negocio se suma una disquera. Este negocio, dijo él, era para apoyar a nuevos talentos del género vallenato. La empresa, llamada Music Dreams, firmó, en julio del 2021, a a Rafa Roncallo, Beto Urieles, Mario Fuscaldo, LuisRa Solano, Fred Quintero y Roland Valbuena Jr. Este proyecto terminó en medio de la polémica luego de que uno de los músicos beneficiarios denunciara que la compañía había terminado los contratos que tenían con ellos de manera unilateral.

“Es algo que lo deja a uno triste, ya que uno sabe que Silvestre es una persona responsable y seria, y uno soltó otros proyectos que tenía por afianzarse a este, y mire cómo salió… pero uno tiene que echarle para adelante en el nombre de Dios”, dijo Fred Quintero ante el medio local ‘El Pilón’.

Silvestre Dangond, a su vez, tiene un negocio con el polémico abogado Abelardo de la Espriella. Ambos juntaron sus imágenes para lanzar al mercado una bebida alcohólica: el Ron Defensor. Este licor, según explicaron, es añejado en barricas de roble americano. Así mismo, es envasado en Colombia, en botellas diseñadas en Italia.

Siguiendo por la línea de bebidas y alimentos, el cantante, en abril del 2022, se convirtió en noticia luego de que se hiciera viral, en redes sociales, una valla publicitaria con una imagen que decía “Coming soon (muy pronto) El Rubi, cocina de autor. By: Silvestre Dangond”. De este emprendimiento, sin embargo, no hay mayor información.





