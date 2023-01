Para comprar los aviones no hay que sacar un nuevo Conpes, aseguró ex viceministro de Hacienda

162

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, señaló en una entrevista que por vencimiento del conpes y por lo llegar a una negociación con los israelí y los suecos, no se iban a comprar los aviones que remplazarían la flota de aeronaves Kfir.

En recientes declaraciones del ex viceministro de Hacienda del gobierno Duque, Juan Alberto Londoño, señaló que no es necesario que se vuelva a expedir un nuevo conpes para cualquier compra de la cartera del Ministerio de Defensa.

Por lo anterior, incluso, señaló Londoño que -si el actual Gobierno Nacional quisiera seguir con la compra de los aviones- podría reprogramar la vigencia futura en confis esta semana.

“Eso depende del gobierno, del equipo de política fiscal, es una operación muy sencilla que es reprogramar la fecha de las vigencias futuras con autorizaciones del gasto que ya estaban dadas para ese propósito (renovación de aviones)”, señaló el ex viceministro de Hacienda del gobierno Duque.

Londoño señaló en ese medio que el dinero de la compra de los aviones están dentro del presupuesto del Ministerio de Defensa, por lo cual no se pueden utilizar para otras carteras, es decir, se tienen que gastar en esa cartera para “material de defensa del Estado”.

Otras reacciones sobre la no compra de los aviones para la Fuerza Aérea Colombiana

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien manifestó a ese medio de comunicación su preocupación por la no renovación de la flota de aviones.

“Me preocupa mucho la noticias que no van a comprar los aviones porque yo creo que se necesitan, hacen parte de la seguridad de Colombia y la flota aérea colombiana está pidiendo cambio hace mucho rato. Yo no entendía el cambio a los aviones franceses porque era un costo mucho más alto, pero la decisión era la correcta, porque Colombia necesita una flota que le permita interceptación aérea, seguridad en sus fronteras (...) los aviones que tenemos se van a caer y son un peligro para los pilotos. No entiendo cómo es que no lo compraron y cómo es que anuncian una cosa y no la hacen”, señaló la senadora a Caracol Radio.

Paloma Valencia señaló que los aviones son imprescindibles para la lucha contra el narcotráfico, ya que la mayoría salida de la droga se hace por aire.

Mientras que senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, dijo en esa emisora que es necesario que se de sobre este tema una discusión a fondo, pero que sí es imperante la compra de los aviones. “La flota de los kfir es una vieja, la repotencialización vale mucha plata (...) por la seguridad nacional se requiere esa flota”.

El congresista cree que la compra se tiene que dar en algún momento, y que -entre más tiempo pase- las propuestas van a incurrir en más gastos para el Estado. Además, señala que esta es una medida que toma el Gobierno Nacional para calmar el debate que se estaba dando con “fuego amigo” (miembros y simpatizantes del Pacto Histórico).

Por su parte, Carlos Antonio Lozada, senador del partido Comunes festejó lo dicho por el minDefensa: “Creemos que ha nivel internacional la diplomacia colombiana debe avanzar hacia la integración regional y por eso nos satisface el anuncio. Ojalá no se insista en un nuevo Conpes e la compra de los aviones y más bien que se destinen los recursos a satisfacer las necesidades que son amplias en Colombia”.

Por último, el exsenador Jorge Enrique Robledo dijo en esa emisora que: “Colombia no los necesita. Esos aviones lo único para lo que sirven es para engalanar el 20 de Julio, y esta fecha es lo suficientemente importante con o sin aviones. Lo primero que hay que señalar es que esta noticia es positiva”.

