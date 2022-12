Qué pasó con el decuento del Soat: la medida empezaba a regir el pasado 15 de diciembre pero nadie da razón de ella

Aunque el Gobierno nacional había asegurado que el pasado jueves empezaba a regir el descuento del Soat, lo cierto es que aún no se hace efectivo. (Archivo particular)

Hay polémica por el descuento del Soat que anunció el Gobierno nacional hace unas semanas y que supuestamente empezaba a regir el pasado jueves 15 de diciembre.

Aunque esa fue la fecha que estableció el Gobierno, en cabeza de los ministerios de Transporte y Hacienda, lo cierto es que el subsidio no se hizo efectivo y los conductores aún no tienen claridad sobre lo que pasa con esta medida.

Según información revelada recientemente por el diario El Tiempo, el decreto sería firmado la próxima semana. Es decir que esta medida no entraría vigencia antes del 19 de diciembre.

Es de recordar que este subsidio ha pasado por varios cuestionamientos desde que se anunció el mes pasado. Empezando porque inicialmente se dijo que empezaría a regir el 1 de enero de 2023, pero luego la fecha se adelantó para mediados del mes en curso.

Ante el silencio del Gobierno nacional frente al tema, conductores que ya conocían la noticia del descuento del Soat intentaron hacer la compra el pasado jueves 15 de diciembre pero se llevaron la sorpresa de que aún no está vigente la medida.

Al parecer, aunque el borrador del decreto si se hizo, el documento oficial no ha sido firmado por el presidente de la República, Gustavo Petro, por lo tanto el descuento no está en vigencia y las aseguradoras no pueden aplicarlo.

Pese a que este es un tema álgido, por el que incluso grupos de motociclistas se han manifestado bloqueando vías especialmente en Bogotá, tanto el presidente Petro, como el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, han guardado silencio en las últimas horas.

Hasta la publicación de esta nota se desconoce el motivo por el que el decreto para oficializar el descuento del 50 % en el valor del Soat para algunos vehículo no ha sido sancionado. Se espera que este viernes 16 de diciembre el Gobierno nacional se pronuncie al respecto.

En qué consiste el descuento del Soat

Con el decreto sobre el nuevo precio de la póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) el Gobierno nacional pretende alcanzar una cobertura total y evitar la evasión del seguro, que según informes entregados por el Ministerio de Transporte, es excesivamente alto, especialmente en las motocicletas.

El borrador del decreto explica que los vehículos que pueden acceder al descuento de 50 % en el pago del seguro son los ciclomotores, motos de menos de 100 y hasta 200 centímetros cúbicos, autos de negocios, taxis, microbuses urbanos, servicio público urbano, buses y busetas y vehículos de servicio público intermunicipal.

Una preocupación que generó recientemente esta medida, que se desconoce cuándo entrará en vigencia, es que en el borrador presentado para aprobación, se estipula el nuevo monto de cobertura que tendrá el seguro en caso de accidentes viales.

Según el texto, los servicios de salud que superen los 300 salarios mínimos diarios legales y hasta 800 salarios mínimos legales diarios que hayan adquirido el Soat a partir del 15 de diciembre de 2022 no estarán cubiertos por el seguro ni por las EPS. Lo anterior teniendo en cuenta que supuestamente esa era la fecha en que iniciaba el descuento.

Esta parte del borrador ha generado diferentes reacciones pues no hay claridad sobre quién asumirá el valor restante una vez se superen los 300 SMDLV.

El texto también explica que: “en consecuencia, el tramo no asegurado será reconocido en los términos del literal b. numeral 4 del artículo 199 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el numeral 7 del artículo 244 de la Ley 100 de 1993″. El numeral que menciona el borrador habla sobre la destinación de los recursos del Fonsat (Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito).

SEGUIR LEYENDO: