Gustavo Petro volvió a referirse a la crisis en el Perú: “El apresamiento, sin juez y sin defensa, de un presidente elegido popularmente”

FOTO: Presidencia.

El presidente Gustavo Petro no ha dejado de referirse a la detención a Pedro Castillo luego del intento de golpe de Estado al intentar suprimir el Congreso de Perú. En la mañana de este 14 de diciembre, horas después de que la justicia le negara al expresidente su libertad mientras lo investigan por los delitos de rebelión y conspiración, Petro publicó en su cuenta de Twitter:

“La crisis en el Perú, el apresamiento, sin juez y sin defensa, de un presidente elegido popularmente ha puesto en serio cuestionamiento el papel de la Convención Americana en el ordenamiento jurídico latinoamericano”

Los abogados de Pedro Castillo habían interpuesto un recurso de apelación contra la detención preliminar de siete días que le impuso el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria por los delitos anteriormente mencionados.

Según confirmó la Sala que preside el juez supremo César San Martín, la detención contra Castillo Terrones, efectuada mientras se dirigía a la Embajada de México tras su último mensaje a la nación, se ajustó a lo dispuesto en el Código Procesal Penal.

Ante ello, el juez supremo dispuso que el mandatario cumpla con los siete días que le impuso el juez Juan Carlos Checkley Soria a pedido del Ministerio Público.

Por otra parte, el magistrado consideró en su resolución que el delito de rebelión no se da únicamente mediante el alzamiento en armas, sino que pretende quitar autoridad a las instituciones democráticas, a fin de concentrar todo el poder.

Además, remarcó que al tratarse de un ilícito de intención sí permite la tentativa. Con respecto a la figura de conspiración, precisó que debe haber coautoría anticipada.

Lo indicado por el ente regulador se dio luego que Ronald Atencio y Raúl Noblecilla, abogados del exmandatario, argumentaran en la audiencia que el expresidente no cometió los delitos que se le imputan, pues para que se configure el ilícito de rebelión es necesaria la participación de varias personas y que, además, se alcen en armas. Los juristas precisaron que estos supuestos no ocurrieron y aseguraron que el exmandatario no tenía intención de asilarse en México.

Cuatro países expresan su preocupación por la detención de Castillo, entre estos Colombia

Los gobiernos de Colombia, Argentina, México y Bolivia manifiestaron a través de un comunicado su preocupación referente a la situación del detenido Pedro Castillo.

“Para el mundo no es novedad que el Presiente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de Costa Rica”, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención”, se aprecia en el texto emitido.

De igual forma indicaron que exhortan a quienes integran las instituciones de “abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.

El documento no tardó en generar varias recciones en contra, desde diferentes partes criticaron el comunicado emitido, siendo una de las primeras críticas la realizada por la directora de la División de las Américas de la Organización Human Rights Watch (HRW) Juanita Goebertus, quien denominó como lamentable la intensión de lo indicado en el comunicado conjunto.

“Lamentable que los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México respondan a la grave crisis en Perú victimizando a Castillo, quien intentó disolver el Congreso en medio de investigaciones por corrupción. América Latina debe apoyar a Perú defendiendo el estado de derecho”.

Otra de las personas que reaccionó fue el ex ministro de Defensa, exgerente general de la Federación Nacional de Cafeteros y doblemente embajador de Estados Unidos Gabriel Silva Luján: “Confirmado, la tan cacareada integración latinoamericana que ha pretendido liderar Petro realmente es una convergencia de compinches ideológicos para proteger sus intereses políticos, por encima de la defensa de la democracia. ¿Dónde quedan los intereses supremos de la Nación?”.

Por su parte la Congresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal, comentó que lo emitido fue una obra del ‘foro de São Paulo’: “el mismo que nos quita la libertad en América Latina, el mismo que se agrupa bajo el denominado Grupo de Puebla (presidentes y expresidentes convictos)”.

