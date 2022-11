Covid-19 en Colombia: Ministerio de Salud pide seguir usando tapabocas ante llegada de nuevas variantes

El Ministerio de Salud recordó que la medida del tapabocas en transporte público todavía no se ha levantado

Este jueves 24 de noviembre, en medio de la rueda de prensa para explicar el acuerdo entre el Ministerio de Salud de Colombia y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para manejar la cadena Drogas La Rebaja, la ministra Carolina Corcho recordó a los colombianos la importancia de seguir usando el tapabocas en transporte público e interiores, dada la aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2 y el pico respiratorio de la temporada de lluvias.

Desde el pasado primero de mayo, en Colombia solo es obligatorio utilizar tapabocas cuando se está a bordo de un medio de transporte —autobuses, aviones, embarcaciones, entre otros— y en espacios cerrados, si el municipio aún no ha completado el 70 % de población con esquema de vacunación completo. “Hemos sido más conservadores, manteniendo todavía el uso de tapabocas en sitios cerrados, incluidos medios de transporte, para poder hacer prevención”, dijo Corcho.

Sin embargo, en la práctica, los ciudadanos se están relajando con los cuidados: cada vez son menos personas las que solicitan pruebas diagnósticas y usan tapabocas, incluso en situaciones de alto riesgo de contagio y cuando, teóricamente, es obligatorio cubrirse el rostro. Esto, más la aparición de las variantes Pesadilla y Perro del Infierno del covid-19 —con una mayor habilidad para esquivar la respuesta inmune que otras cepas— ha causado un aumento en los contagios.

Si bien Perro del Infierno tiene un nombre sensacionalista, no produce mayores problemas de salud a los que ya se conocen de la enfermedad, menos para las personas que están inmunizadas. No obstante, por el surgimiento la variante, expertos como Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, aseguran que esta es una prueba más de que la pandemia no ha concluido.

“Nosotros hacemos el seguimiento epidemiológico en todas las regiones, hacemos las alertas en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Entre otras cosas, el Ministerio de Salud y Protección Social no ha levantado aún la medida del tapabocas a solicitud, por ejemplo, de los transportes cerrados, porque tenemos un aumento muy leve también del covid”, explicó la ministra.

Por ello, Corcho reiteró que las recomendaciones para evitar la enfermedad siguen siendo las mismas, ya que “un pico respiratorio siempre se tiene que descartar covid” y es preferible evitar complicaciones. Por eso, instó a que se haga uso de los tapabocas y se complete el esquema de vacunación, incluidos los dos refuerzos.

Covid-19 en Colombia

El Ministerio de Salud reportó 2.112 casos nuevos de covid-19 en Colombia. En la última semana, del 18 al 24 de noviembre de 2022, fueron procesadas 35.968 pruebas, de las cuales 16.075 fueron PCR y 19.893 de antígenos.

El informe de la cartera de Salud y Protección Social también señala que 14 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad en la última semana. De esta manera, el país llega a un total de 141.895 muertes a causa del virus desde el inicio de la pandemia.

Al conglomerar todas las cifras, Colombia llegó a un total de 6.314.769 contagios, de los cuales 2.333 son casos activos y 6.140.834 corresponden a casos positivos que ya lograron superar la enfermedad.

