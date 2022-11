Nairo Quintana es condecorado con la Orden al mérito Don Juan del Corral en Medellín

Lucas Cañas, presidente del Concejo de Medellín junto a Nairo Quintana. Foto tomada de Twitter: @LucasCanasJ

Nairo Quintana recibió en Medellín la Orden al mérito Don Juan del Corral en grado oro por parte del Concejo de la ciudad capital de Antioquia. Al colombiano le fue otorgado dicho reconocimiento como agradecimiento por dejar el nombre del país en alto con sus logros deportivos en lo que lleva pedaleando en Europa.

El presidente del Concejo de Medellín fue el encargado de hacer entrega de la orden, según se puede ver en su red social de Twitter, en donde escribió: “Orden al mérito Don Juan del Corral grado oro, para nuestro Campeón Internacional @NairoQuinCo ¡Gracias por dejar en alto el nombre de nuestro país!”.

Quintana ha estado en Medellín acompañando los últimos detalles de lo que será su Gran Fondo este próximo domingo por las vías de la ciudad y sus alrededores. Desde el viernes en la noche estuvo departiendo con varios de los invitados, tomándose fotos y viviendo la experiencia cultural antioqueña.

Mientras que sus seguidores se alistan con todo lo necesario para pedalear al lado del capo del ciclismo colombiano y otras grandes figuras que son invitados especiales en el evento, tales como Egan Bernal, Daniel Martínez, Harold Tejada, Miguel Ángel López, Diana Peñuela, actual campeona nacional de ruta junto con Paula Patiño del Movistar Team de España.

Le puede interesar: Prácticas pagas en el Ministerio del Trabajo: hay 1.200 cupos hasta el 30 de noviembre y les decimos cómo aplicar

Serán más de 4000 ciclistas aficionados los que estarán en el evento y podrán tener en exclusiva la oportunidad de estar junto Nairo, quien demuestra su humildad constantemente. Incluso en redes sociales se pudo ver cómo ánimo a un ciclista por una vía de Medellín, sorprendiéndolo con sus consejos para pedalear mejor mientras iba en un carro.

El presente y futuro de Nairo en el ciclismo

Nairo Quintana recientemente reveló que estará en la máxima categoría del ciclismo mundial, aunque no dijo con qué equipo, pues tendrá que esperar a que sea la misma escuadra la que lo publique próximamente.

Esto deja buenas sensaciones para sus seguidores, pues para muchos, Nairo aún tiene con qué seguir luchando en las grandes vueltas y en las demás competencias importantes del calendario WorldTour.

Puede leer: Pacto Histórico conservará cinco curules en la Cámara de Representantes, tras fallo del Consejo de Estado

Asimismo, Quintana aseguró que estará en las grandes carreras, lo que demuestra que el mal sabor de boca por la sanción de la UCI por encontrarle muestras de Tramadol en la sangre en el pasado Tour de Francia, está siendo superado de la mejor manera posible.

Ahora mira hacia adelante con ilusión y se concentra actualmente en fortalecerse en muchos aspectos como lo dijo en una entrevista, “todo esto me dejó mucho aprendizaje, me demuestra que hay que levantarse y seguir adelante”, comentó cuando le preguntaron por el balance de la temporada 2022, en la cual, no todo fue malo, pues durante las competencias logró ganar una etapa y la general del Tour de la Provence y una etapa y la general del Tour de los Alpes Marítimos, ambas competencias disputadas en Francia. Además logró estar en el top 10 de otras carreras por etapas, lo que deja ver que su nivel deportivo es alto todavía.

SEGUIR LEYENDO: