Víctimas de las Farc piden ante la JEP actos reales de reparación, no libros, disculpas y cartas

Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) víctimas de la extinta guerrilla de las Farc están solicitando que sea descartada la iniciativa que se dio por parte del antiguo secretariado de reparar mediante la construcción conjunta con víctimas: libros, audiolibros y cartas que relaten lo crudo del conflicto.

Desde la Federación de Víctimas de las Farc (Fevcol), señalan que solamente son actos simbólicos y no hechos concretos que garanticen una no repetición, precisamente el director de Fevcol Sebastián Velásquez, cuestionó la intención del antiguo secretariado y señaló ante los micrófonos de la emisora La W que se envió una carta ante el Tribunal de Paz solicitando que rechace lo planteado por las extinta guerrilla.

“Mi voz de protesta es por la falta de seriedad de los señores comparecientes de las Farc con esta propuesta TOAR (trabajos, obras o actividades con contenido reparador-restaurador) consideramos que la defensa de los comparecientes que nace esta propuesta TOAR hace 15 días, pues califica los trabajos, acciones, obras reparadoras como la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y sí nosotros nos referimos al punto 5 de los acuerdos donde se crea el sistema de justicia transicional, una de las instancias de ese sistema es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y ellos que aprobaron este documento, autorizan que se de el mecanismo para búsqueda de personas desaparecidas y establecen como un compromiso de los señores comparecientes para reparar en verdad y justicia, no puede ser un compromiso de los acuerdos una manera de cumplir la condena de manera restaurativa, están equivocados los señores de las Farc en ese sentido”.

El director de la Federación de Víctimas de las Farc (Fevcol), indicó que se han establecido mecanismos y acciones para reparar, actividades tangibles: “la reglamentación de los TOAR claramente deben ser tangibles, que representen a las víctimas un ejercicio de reconciliación, nosotros hemos dado ejemplos: como son parques, bibliotecas, escuelas, agua potable, vías terciarias que implican beneficios para las comunidades que afectaron” comentó a la emisora.

Respecto a las acciones fue claro en resaltar Sebastián Velásquez, que lo indicado por el secretariado de las extintas Farc simplemente son actos simbólicos: “No contienen aportes efectivos para garantizar la no repetición, no incluye una identificación explicita de los daños causados a mujeres, menores y otros sujetos, no son claro respecto al tiempo de ejecución de los mismos, No incluyen acciones o actividades materiales efectiva, sino que son totalmente simbólicas y no incluyen la construcción de infraestructura física que lo establece el mecanismo TOAR”.

El director de Fevcol Sebastián Velásquez, resaltó que lo recolectado en los territorios donde habitan las víctimas es la impresión que la propuesta por parte del secretariado no cumple con el componente reparador ni restaurador: “lo que recogemos de las víctimas en el territorio es que la reconciliación pasa inicialmente por la verdad, que la verdad no ha sido contada en estas audiencias, pasa por justicia que este es el primer ejercicio para que se cumpla una pena por parte de los señores comparecientes en el caso del macro 01. Y no cumplen los TOAR porque no contienen un contenido reparador-restaurativo, porque no incluye restricciones a la libertad ni a los derechos de la movilidad”, concluyó a la emisora radial.

