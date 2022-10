Famoso cirujano plástico Alan González, acusado de homicidio culposo, no se presentó a la audiencia de imputación de cargos

(Gettyimages)

En juzgado 17 de Bogotá, durante la segunda audiencia de formulación e imputación de cargos tras ser señalados de homicidio culposo contra el cirujano Alan Albeiro González y las médicas Ana Julieta Hernández Barrios y Valezca Adriana Mujica Rojas, por la paciente Cecilia Peña Herrera que falleció fuera de la quirófano, no se presentaron.

El proceso penal se presentó en la tarde del pasado jueves de 20 de octubre, ninguno de los tres señalados llegaron a la imputación de cargos, y por esto la fiscal del caso, Alexandra Obando, llamó como actuaciones de “maniobras dilatorias” de la investigación y no adelantó la audiencia por la no comparecencia; de acuerdo con información del diario El Tiempo.

Esta decisión la tomó junto con la representante del Ministerio Público, Marcela Pinillos, el apoderado de las víctimas, Jorge Fernando Perdomo; el defensor público Byron Homero Silva y del abogado del cirujano.

“Es más, para el día 19 de julio de esta anualidad (se había citado) a audiencia de formulación de imputación, fecha a la cual tenía conocimiento de dicha diligencia y su apoderado en ese momento, el doctor Óscar Sierra, minutos antes, remitió también la solicitud de aplazamiento de la audiencia”, pronunció la fiscal.

De igual manera, Obando expuso que el ahora apoderado del indiciado, Hernán Darío Vargas, envió al despacho un documento que no estaba ni firmado, en el que solicitaba al aplazamiento de la diligencia y la defensa en el proceso. “No obstante, su señoría, no se evidencia ningún poder otorgado del ciudadano al profesional de derecho”, aseguró la fiscal.

Según como lo relata el diario mencionado, con respecto a la revisión del informe de policía judicial con fecha de 28 de septiembre, se adelantaron actos sobre las médicas Ana Julieta Hernández Barrios y Valezca Adriana Mujica, ambas adscritas a la IPS de Gonzáles Valera, y con una negociación previa para dar información con el objetivo de ser citadas a la audiencia. Pero, lo que la juez evidenció durante la misma que sí se tenía conocimiento de la cita.

“Todo esto se circunscribe, señor juez, a evidenciar una falta de lealtad procesal de esas personas y una renuencia a presentarse a esta audiencia pública”, indicó Obando.

Luego de esto, este 21 de octubre se radicó ante el Centro de Servicios Judiciales una nueva solicitud de audiencia de imputación de cargos. ”Por cuanto es evidente que tienen conocimiento de estos actos de investigación que se están desarrollando en contra del profesional de la medicina Alan Albeiro González, reconocido por su especialidad en cirugía plástica, así como estas dos profesionales de la medicina quienes trabajaban para su IPS”, resaltó la fiscal.

Por otro lado, el abogado de los hijos de la víctima, Carlos Alberto Galvis Peña, informó que hay una “renuencia de los convocados a esta audiencia para presentarse, lo cual denota un deseo de dilación y un irrespeto a la judicatura”.

Para finalizar, el defensor de Mujica Rojas así como lo reveló El Tiempo, solicitó a la Fiscalía General de la Nación una rectificación de los datos de contacto por los cuales se le está informando a su representada sobre las diligencias dentro de la investigación.

