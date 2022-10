‘El bello durmiente’: fan de Karol G se queda dormido y La Bichota le manda un beso

La gira de La Bichota aparece en el listado de las 10 giras musicales con mayor éxito del año, ubicándose en el octavo puesto, por detrás de Ed Sheeran, Bad Bunny, Daddy Yankee, Morgan Wallen, Harry Styles, Journey y Roger Waters. Foto: Archivo Infobae Colombia.

La gira de Karol G por América Latina y los Estados Unidos sigue siendo todo un éxito, y además de hacerse un lugar en el top 10 de las más importantes a nivel mundial, ha dejado distintos momentos curiosos, en los que La Bichota, con su carisma, se sigue ganando un espacio en el corazón de sus fanáticos.

En uno de los últimos conciertos sus seguidores pudieron añadir una nueva anécdota a su ya amplia colección, cuando La Bichota, antes de ofrecer un brindis a su público, se dio cuenta de que un hombre se había quedado dormido a mitad de la presentación, por lo que, cambiando los papeles, intentó despertar al bello durmiente con un beso, pero tal vez, por haberlo mandado al aire, no logró despertarlo.

“Véalo como está. Vamos a brindar por él para que vea este video mañana. Amigo, yo te vi, todas las primeras canciones te las estabas bailando impresionante, entonces te mando un besito”.

El beso, sin embargo, parece que se refundió en el público y el hombre siguió durmiendo. El video del curioso momento, que fue publicado por el portal Rastreando Famosos, se puede ver a continuación:

Como suele pasar, los ciberusuarios no dejaron pasar la oportunidad y realizaron divertidos comentarios, en los que algunos aceptaban que bien podrían haber sido ellos los protagonistas del video, mientras otros decían que el hombre se tomó antes de tiempo las 200 copas.

“Este perfectamente podría ser yo”, escribió un usuario, mientras que otro reveló que el hombre “tomo el vuelo seguro a rasquilandia”.

Otra usuaria, por su parte, escribió que ella, en el lugar de Karol G, lo habría mandado a dormir donde lo trasnocharon.

Karol G rompió récord mundial con su gira ‘$trip love tour’

Además de los reconocimientos que se ha llevado en 2022 por canciones como ‘Provenza’ y ‘Mamiii’, la colombiana continúa rompiendo récords y se ubica como una de las artistas más importantes en la industria mundial.

Así quedó en evidencia, una vez más, gracias a su inclusión en el listado de las 10 giras musicales con mayor éxito del año, gracias a las 13.312 entradas vendidas para su ‘$trip love tour’, ubicándose en el octavo puesto, por detrás de Ed Sheeran, Bad Bunny, Daddy Yankee, Morgan Wallen, Harry Styles, Journey y Roger Waters.

En cuanto a los artistas que La Bichota logró dejar atrás, están la agrupación My Chemical Romance y el estadounidense Post Malone.

“Ver mi nombre en el top 10 de las giras más exitosas a nivel mundial ¡Wow, qué motivación! ¡Vamos por más, pues!”, escribió Karol G en una publicación que compartió por medio de su cuenta de Instagram.

Karol G preocupó a sus seguidores con un inusual mensaje después de una presentación

La intérprete de Tusa, Bichota y MAMIII sorprendió a sus seguidores con una publicación que realizó después de su presentación del lunes en la noche en su gira Strip Love Tour con la que ha recorrido varias ciudades del continente americano.

Con el trino, la cantante habría dado a entender que no está pasando por un buen momento, sin embargo, se desconoce si se trata de algún quebranto de salud por el agotamiento físico o si se trataría de alguna crisis emocional por la que estaría atravesando Karol G.

En esta última presentación aseguró que no había sido fácil subirse al escenario a interpretar sus canciones:

“¡¡Hoy fue un día difícil, hoy subir a cantar no fue fácil!! Pero es de BICHOTAS salir y romper el escenario porque no importa qué, USTEDES SE MERECEN LO MEJOR DE Mí SIEMPRE”, fue el trino con el que la artista preocupó a los internautas.

En el mensaje, la paisa confirmó que el amor que le demostraron sus seguidores en San Diego, California, durante su presentación, sirvió para aliviar el corazón y así sobrellevar el proceso por el que estaba atravesando esa noche.

“Esta noche ustedes aliviaron mi corazón. Te Amo San Diego. Gracias”, concluyó Karol G en su cuenta de Twitter. Esta publicación de la antioqueña supera los 38.000 likes y ha recibido cientos de respuestas con imágenes que los seguidores han capturado en cada una de las presentaciones.

Algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores son: “te amo mi reina, eso es lo que te hace tan especial, porque no importa por lo que estés pasando, siempre sales a darla toda”; “Prohibido Rendirse Mi Reina: Como tu bien dijiste: Si fácil me caí, más fácil me levanto”, entre otros.

SEGUIR LEYENDO: