“No se puede tener una ‘paz bogotana’: Ernesto Samper pidió tener en cuenta los territorios en los diálogos con el ELN

Expresidente Ernesto Samper. Foto: Colprensa

El proceso de dialogo que se inició con el ELN y se concretará en una mesa que comenzará el otro mes, es una de las muestras concretas del eventual acuerdo para la paz que llevaran a cabo el Gobierno Nacional y el grupo guerrillero al margen de la ley. La iniciativa ha levantado varias opiniones al respecto, desde la férrea oposición que cuestiona el proceso y la legalidad de este mismo, hasta líderes comunitarios que indican esperanza para que cese el conflicto en sus comunidades.

Al respecto el polémico expresidente Ernesto Samper se pronunció en la emisora radial La W, el director de la organización sin ánimo de lucro Vivamos Humanos, resaltó el proceso que se iniciará con el ELN, pero aseguró que deben haber elementos como la participación del pueblo y verdadera voluntad del cese bilateral de fuego para que prospere el proceso.

“El proceso debe girar en torno a las regiones, no se puede tener una ‘paz bogotana’, hay que tener en cuenta los territorios como unidad de medida de dónde deben comenzar, porque la guerra ya está y sigue en los territorios, entonces la decisión del Gobierno de hacer énfasis en los territorios me parece coherente”, comentó el expresidente al medio de comunicación.

De igual manera el expresidente resaltó la importancia de velar por la humanidad, Samper indicó que la paz no es un proceso rápido y acelerado sino por el contrario, por lo que desde un inicio todas las partes deben velar por el cuidado de la población civil.

“Mientras terminamos el conflicto y nos ponemos de acuerdo para hacer la paz, vamos a proteger a la población civil ... Protegiendo combatientes y no combatientes, protegiendo las escuelas, no haciendo bombardeos masivos, respetando el derecho a las instituciones sociales”, dijo el exjefe de Estado a La W.

Samper señaló que hay varias diferencias con este proceso de paz con el ELN al que se acabó abruptamente con Iván Duque, el exjefe de Estado que gobernó entre 1994 a 1998 mencionó que ahora sí hay una voluntad de cese al fuego por ambas partes, pero enfatizó que a diferencia del proceso llevado a cabo con las extintas Farc en el 2016, acá sí se necesita la participación del pueblo.

“Con el proceso de paz con las Farc la gente no sintió que fuera de ellos, no hubo presencia social en las negociaciones, no hubo consultas sociales que es lo que quiere hacer el ELN”, concluyó el expresidente Samper.

Tras algunos anuncios de acercamientos el alto comisionado de Paz Danilo Rueda, confirmó cuando se iniciará la mesa de dialogo con la estructura armada Ejército de Liberación Nacional ELN. Pese a que no dio la fecha exacta Rueda mencionó a un medio de comunicación en medio de una entrevista que no pasaría de este año.

“La mesa de conversación será el mes de noviembre, sin saber exactamente la fecha ni el lugar. Estamos definiendo el momento en que podamos concretar esas dos decisiones”, dijo el alto comisionado Rueda al diario El Tiempo.

Otro de los aspectos a los que se refirió fue referente a los negociadores por parte del Gobierno, el comisionado Rueda mencionó que aún no hay nombres definidos y que la elección final será del presidente Gustavo Petro, aunque él integrará parte del equipo, pero resaltó de los seleccionados “le puedo anticipar que va a expresar el país nacional, va a expresar el carácter de la identidad de este gobierno y de los intereses de los colombianos y las colombianas”.

SEGUIR LEYENDO INFORMACIÓN DE COLOMBIA