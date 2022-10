El técnico de Santa Fe habló de su particular celebración con la hinchada tras el clásico: “Me da vergüenza haber hecho eso”

El técnico de Santa Fe destacó el trabajo de su equipo tras ganar el Clásico ante Millonarios. Foto: Dimayor

Un partidazo se vivió en la noche del pasado miércoles 5 de octubre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Independiente Santa Fe, quien estuvo 2-0 abajo en el marcador, logró darle la vuelta al partido y remontó el juego en solo 10 minutos. El entrenador Alfredo Arias fue uno de los más felices con el resultado y eso quedó evidenciado una vez terminó el encuentro.

Hinchas de Santa Fe y Millonarios asistieron masivamente al estadio El Campín para disfrutar del clásico 209. El encuentro comenzó con el equipo ‘Embajador’ dominando el ritmo del partido, lanzado al ataque y aprovechando los errores en salida del rival, que en los primeros 45 minutos tuvo uno de sus juegos más discretos. Al minuto 28 Israel Alba captó un rebote al borde del área y con un potente remate venció al guardameta Silva. Los azules se fueron con la ventaja al descanso.

En la segunda parte Millonarios amplió su ventaja a través de Yuber Quiñones al 64′ y todo parecía que el azul se iba quedar con el triunfo. Casi de inmediato, Jeferson Rivas, que había ingresado hace pocos minutos, anotó el gol del descuento al 66′, cuatro minutos más tarde Neyder Moreno marcó el gol del empate y al 76′ Wilson Morelo selló el triunfo para el albirrojo que remontó, igualó a los azules en la tabla y tras cinco derrotas frente a los ‘embajadores’, volvió a ganar.

La hinchada de Santa Fe acompañó a su equipo ante Millonarios. Foto: Danta Fe (Twitter)

<b>“</b>Solo cuando he salido campeón he ido a la hinchada<b>”</b>

Antes del partido, el entrenador Alfredo Arias hizo un llamado a los hinchas para que asistieran masivamente al escenario deportivo y acompañaran a Independiente Santa Fe ante Millonarios, uno de los equipos mejor consolidados del certamen. La afición cardenal respondió al llamado y su apoyo fue determinante para el equipo cuando se encontraba dos goles abajo. El entrenador del club albirrojo no pudo ocultar su felicidad tras ganar el clásico capitalino.

Arias entró al campo de juego, felicitó a sus jugadores y luego se acercó hasta las tribunas oriental y lateral sur para celebrar, animar y aplaudir a los miles de hinchas que estuvieron presente en el estadio El Campín. Esta postura no es frecuente en el uruguayo, que como aseguró en rueda de prensa, nunca había hecho eso, excepto cuando gana un título. El técnico explicó la razón de su celebración y agradeció a los aficionados por el apoyo.

“Yo les voy a confesar, solo cuando he salido campeón he ido a la hinchada, después meda vergüenza sinceramente haber hecho todo eso. Pero es que esa gente hoy vino y no era fácil venir contra el mejor equipo, no era fácil venir y en el clásico anterior llenaron su espacio, el que les tocó, estaba lleno, alentaron todo el partido, no se fue ni uno hasta el último minuto y perdimos, perdimos bien”, afirmó el entrenador de Santa Fe.

Posteriormente el técnico recordó que, “a mi me tocó enfrentar a esta hinchada y este equipo y estoy reconociendo esos rasgos que a mi me tocaba enfrentar, los rasgos de Santa Fe, está en la genética del que es santafereño y quiere ver eso de su equipo. Si pudiéramos entrevistar a todos los que vinieron, que hubiesen preferido, ¿ganar 4-0? y ellos saben qué van a decir, ‘no, preferimos ganarles así’ y ese es el hincha de santa Fe”.

El técnico uruguayo de Independiente Santa Fe resaltó tras el juego que, “este equipo y estos muchachos han demostrado que son competitivos y normalmente cuando tu necesitas o te hace falta algo, ahí sale la capacidad de revelarse bien”

Alfredo Arias también realizó un análisis del partido y del juego de su equipo. El técnico destacó que, “La alineación inicial era más ordenada, pero Millonarios nos superaba igual. Más allá de eso, intentamos seguir jugando y darle velocidad en la mitad de la cancha hacia arriba. Además, yo hago los cambios convencido, pero no hemos podido tener una nómina estable por suspendidos, lesionados y convocados”.

