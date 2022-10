Paloma Valencia hizo una radiografía del gobierno Petro y le dejó una advertencia a Álvaro Uribe

En el foro, la senadora afirmó que Gustavo Petro quiere utilizar las regalías para comprarle productos fósiles a Venezuela. Foto: Paloma Valencia

Una de las más férreas opositoras al hoy presidente Gustavo Petro es la senadora Paloma Valencia, quien desde antes de que el primer mandatario llegara al poder lo cuestionaba con vehemencia. Incluso, fue la responsable de que el país conociera el polémico video donde el líder del Pacto Histórico recibía fajos de billetes (cuyas investigaciones no prosperaron). Ahora, volvió a destaparse y lanzar más críticas.

Fue en una entrevista que concedió este fin de semana a la revista Semana donde la congresista uribista se fue lanza en ristre por los recientes anuncios que ha hecho el Gobierno nacional dirigido por Petro. A su concepto, Colombia enfrenta “varios peligros” relacionados con la salud, la economía y la seguridad. Esto, según aseguró, por las labores que el presidente estaría desarrollando.

En cuanto al tema mino-energético, la parlamentaria del Centro Democrático volvió a criticar que se busque comprarle gas al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela pues la considera “una dictadura acusada por la ONU de crímenes de lesa humanidad”. Así mismo, cuestionó a Carolina Corcho, ministra de Salud, por las reformas que le haría al acceso al sistema de salud del país.

“(...) Es una ministra que está irrespetando a los colombianos. Uno, por un capricho en el sistema de salud, no puede poner en riesgo la vida de los ciudadanos”, dijo a Semana.

La congresista del Centro Democrático criticó fuertemente al presidente colombiano por lo sucedido en la sesión de la OEA. Fotos: Colprensa

Quizá de los cuestionamientos más fuertes que hizo Valencia al gobierno Petro fue el cómo han manejado a la Fuerza Pública y las Fuerzas Militares. De nuevo, cuestionó que se cambiaran a los directivos de esas instituciones y mostró que no está de acuerdo con el recorte al presupuesto al Ejército que habría promovido el ministro de Defensa, Iván Velásquez, a quien acusó de quitarle “800.000 millones de pesos al sector y empieza a haber una crisis tal que ya se habla de la salida de otros 20 oficiales”, señaló, a su vez que dijo que el Gobierno, supuestamente, pondrá “en riesgo la seguridad de los colombianos”.

A pesar de que la frontera entre Colombia y Venezuela llevaba cerrada más de siete años y, tras la llegada al poder de Petro se reabrió, Paloma Valencia no vio con buenos ojos ese proyecto y cuestionó que, además, se retomaran las relaciones diplomáticas con el país vecino.

“Es muy grave que un país y un Gobierno decidan legitimar a un tirano como Maduro, que ha expulsado a un tercio de su población, que tiene una situación crítica de hambre y falta de atención en salud y que está acusado de crímenes de lesa humanidad por la ONU, señaló.

MinDefensa Iván Velásquez se reunió con su homólogo venezolano Vladimir Padrino. Foto: MinDefensa.

En cuanto al proyecto de paz total que adelanta el Gobierno para detener las actuaciones criminales de los grupos armados, la senadora volvió a defender a los militares colombianos, a los que asegura que son los únicos que cesarán el fuego por las labores del primer mandatario. “No erradican, no fumigan, no extraditan y que ya no va a haber sometimiento, sino acogimiento”, dijo, mientras que consideró que se estaría debilitando al Estado colombiano.

Así mismo, Valencia celebró las reuniones entre su jefe político, el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Petro. Eso sí, le advirtió a su mentor que, si se le ocurre querer “bloquear” al jefe de Estado, ella se apartará de la oposición porque considera que los que no apoyan a Petro deben hacerlo con altura y no como, a su juicio, se hacía en la oposición al gobierno de Iván Duque.

“La gente en Colombia se ha ido acostumbrando a que la oposición tiene que ser violenta y agresiva y buscar golpes de Estado”, expresó.

Así mismo, también pidió respeto para Petro pero dijo que se deben cuestionar los proyectos e ideas que no le aporten al país.

