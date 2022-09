Jennifer Arias publicó foto del accidente que sufrió en bicicleta

Bogotá. Julio 22 de 2021. Jennifer Arias, Presidenta de la Cámara de Representantes. (Colprensa - Camila Díaz)

Una nueva caída tuvo la expresidenta de la Cámara de Representantes Jennifer Arias, esta vez no por sus acciones o expresiones como ha ocurrido en el pasado, sino por un accidente que sufrió mientras pedaleaba.

En sus cuentas oficiales de Instagram y de Twitter la excongresista publicó una fotografía en la que se le evidencian las laceraciones que sufrió tras el accidente vistiendo la vestimenta tradicional de ciclista y una particular gorra con la frase: “Enamórate de Villavicencio”.

Aunque no publicó más detalles de su caída, en principio no fueron de mayor complejidad ya que pese a las contusiones no se le ve acongojada por el dolor de los golpes recibidos, y por el contrario lo habría tomado por el lado amable: “Lo mío con la bici es un amor tóxico”, expresó en su publicación.

En esta ocasión, se podría decir, que fue una caída física, en contraste de las que ha tenido antes en su vida pública como ocurrió cuando pretendió corregir una publicación del presidente de la República, Gustavo Petro, donde terminó evidenciando lo que sería un mala comprensión de lectura de su parte, ya que el mandatario, previo a su posesión como publicó una foto en la que informó que había estado Caño Cristales y luego partiría a la Sierra Nevada de Santa Marta.

“Presidente electo que bueno que esté visite Caño Cristales, siempre Bienvenido por nuestra tierra. Una pequeña Corrección es en La Macarena, Meta, no Santa Marta (sic)”, publicó.

Sin embargo, su mala interpretación se la cobraron en la misma red social, ya que le explicaron que el jefe de Estado expresaba que se dirigía a la mencionada zona del departamento de Magdalena, después de visitar esa zona turística del Meta.

La expresidenta de la Cámara de Representantes Jennifer Arias sufrió un accidente cuando montaba en bicicleta. Foto: Cuenta de Instagram de la excongresista

Por esta afirmación, le recordaron el escándalo por el que se hizo tristemente célebre: su señalado plagio en su trabajo final de posgrado de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas que cursó en la Universidad Externado de Colombia.

Dicho documento, que realizó en coautoría con Leydy Largo, habría tenido una serie de planteamientos que no contaban con sus respectivas citas.

No obstante, pese a que en varias instancias, incluidas la misma institución de educación superior, se confirmó que se trataría de una violación de derechos de autor, en la Procuraduría General de la Nación precluyeron el proceso disciplinario que habían iniciado en su contra.

“El proceso tuvo que ser archivado por la Sala Disciplinaria de Instrucción porque las presuntas conductas irregulares, atribuibles a Arias Falla, tuvieron ocurrencia antes del 2 de mayo de 2016, fecha en la que le fue otorgado el título ya mencionado y, en consecuencia, transcurridos más de 5 años, la acción disciplinaria pierde vigencia”, indicaron en el ente de control.

Añadieron en su momento que la mencionada investigación no se llevó a cabo cinco años después de que le otorgaran su título de maestría, por lo que ese organismo no tenía competencia para sancionarla disciplinariamente.

“El Estado perdió competencia inquisitiva y sancionadora en razón a lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011, que señala que la acción disciplinaria caducará sí transcurridos cinco años después de la ocurrencia la falta no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria”, manifestó la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público.

Arias también ha señalado que no se la ha permitido ejercer su derecho a la defensa en cuanto a este escándalo, y lo señaló ferozmente en un debate de control político que se recuerda por la manera soez y agresiva en que hizo el reclamo.



SEGUIR LEYENDO: