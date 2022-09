El actor Óscar Salazar habló del por qué decidió ‘salir del closet’ a través de sus redes sociales

El actor Óscar Salazar habló en sus redes sociales del proceso que vivió cuando joven al aceptar su homosexualidad. Tomada de Instagram @oskaractor

Quizás son pocas las personas que recuerdan el papel que interpretó Óscar Salazar en la producción O todos en la cama en la que estuvo acompañado de otras celebridades como Pity Camacho, Andrea López y Martha Restrepo. El actor también ha formado parte de otras series como Sin senos si hay paraíso, Bolívar, así como en producciones cinematográficas en Colombia.

En esta oportunidad, el artista utilizó sus redes sociales para compartir las razones por las cuales decidió ‘salir del closet’ y hablar abiertamente de su sexualidad, tema que en ocasiones ha sido tabú para el actor. La publicación en la que expresó lo que sentía sobre el declararse abiertamente gay, está acompañada de una fotografía a blanco y negro, en la que se ve el torso de Salazar cubriendo su entrepierna con una toalla.

Según mencionó el artista, la intención con la publicación es dar a conocer su historia de una persona como él, de quien hace mucho tiempo no se sentía feliz y cómodo con lo que compartía “por lo que luchó día a día por convertirse en quien es actualmente”.

Y agregó: “Yo nací en un tiempo donde la información para un niño gay en una familia muy tradicional era imposible de obtener, y salir del “closet” a temprana edad era algo que no se contemplaba y menos en un entorno tan conservador, eso hubiera sido poner el mundo en mis pequeños hombros…”.

El mensaje además, estuvo acompañado de un componente de humildad y humanidad del actor, ya que menciona que se siente orgulloso de la persona en la que se ha convertido y del trabajo que ha recorrido durante estos años para llegar a convertirse en la persona que es hoy en día: “Cuanto he luchado por mis derechos y por mi libertad de ser y de expresarlo…”.

Finalmente, el actor terminó su explicación con un emotivo mensaje para el niño que fue algún día y para quienes hoy en día, quizás, viven la misma situación en sus hogares en la que menciona que no tiene ningún sentido emitir juicios de valor a quienes deseen jugar con muñecas y no con carros; o peinar el cabello de su madre y sus tías, entre otros aspectos que destacó.

“Hoy le digo a ese niño de hace años que no es malo jugar a las muñecas si eres varón, no es malo peinar el cabello de tu madre y tus tías, no es malo caminar moviendo las caderas de lado a lado… El malo fue el mundo que conociste y no supo valorarte por su gran falta de apertura e información. Una imagen dice lo que tú quieras pensar de ella… La vida es una celebración a ti mismo, apláudete cada vez que puedas…”, concluyó Óscar Salazar en su cuenta de Instagram.

El actor Óscar Salazar habló del proceso que fue aceptar su homosexualidad. Tomada de Instagram @oskaractor

Las reacciones no tardaron en aparecer en su publicación, ya que la imagen alcanza los 500 likes así como cientos de comentarios de sus seguidores, quienes lo felicitaron por las palabras que compartió y tener el carácter de poder decirlo sin tapujos.

Algunos de los comentarios más destacados son: “tus palabras calan en lo más profundo, mis respetos para vos”; “te conozco, te admiro y te respeto”; “te felicito, eres libre de expresarte tal cual como eres, que difícil fue esa época tan conservadora”; otros más atrevidos se atrevieron a enviarle uno que otro piropo por la connotación de la fotografía.

