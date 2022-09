Jefe de Rigo le hizo un gran reconocimiento al colombiano por su victoria de etapa en la Vuelta a España

Rigoberto Urán EF Education EasyPost Foto tomada del IG de Rigoberto Urán

Rigoberto Urán no ha parado de recibir elogios por su gran victoria de etapa el miércoles en la Vuelta a España 2022, la cual se consolidó como la primera en su carrera deportiva tras más de 15 temporadas en el ciclismo europeo, pues anteriormente había obtenido victorias en el Giro de Italia y el Tour de Francia.

Fueron 162,3 kilómetros los que tuvo que saber pedalear el paisa, entre Aracena y el Monasterio de Tentudía, en donde se encontró con un puerto de segunda categoría, el cual sobrepasó con buenas piernas, pero sobre todo con mucha inteligencia, la cual fue resaltada por el jefe del equipo EF Education EasyPost, Jonathan Vaughters, en su cuenta de Twitter.

“Nos pasamos mucho tiempo hablando de supertalentos que hacen 6,5w/kg y todo ese rollo. ¿Qué tal un tipo que ha ganado etapas en los 3 GT, ha hecho podio en 2 de ellos y ha ganado la plata olímpica? ¡Y lo hizo todo con inteligencia, lectura del lenguaje corporal, pilotaje inteligente y garra de sufrimiento! #Rigo”.

Le puede interesar: Liberan a menor de edad al que raptaron en Aguachica (Cesar) desde su propio hogar, cuando dormía

Estas palabras resaltan en un momento que parece crucial para Urán, pues en sus dos principales objetivos del año: Tour de Francia y Vuelta a España, no han sido lo esperado por el cafetero desde el comienzo, no solo las condiciones físicas parecen no acompañarle de entrada en cada competencia, pero su mentalidad lo ha llevado a quedarse y seguir pedaleando para escalar lugares en la general y buscar victorias de etapa.

Sin embargo, en la Vuelta a España ha podido tomar un aire para luego encaminarse a buscar los resultados necesarios para su equipo. La competencia le ha permitido estar cada vez más arriba, entre el mantenerse en los ascensos con los hombres más fuertes y los retiros que se han presentado por cuenta del covid 19, Rigo ha podido gozar de la buena suerte, pero también un mejoramiento constante en sus condiciones deportivas.

Tras la jornada 17 de la carrera pasó del puesto 11 al 9 en la clasificación, lo que hace que pueda cumplir con su equipo, al menos con dos de los objetivos previstos luego de no poder luchar por la victoria de la general, principalmente estar en el top 10 al final y al menos una victoria de etapa.

Puede leer: Estado colombiano reconoció su responsabilidad por no proteger a dos campesinos que asesinaron las Farc en 1986

Rigo y Chaves eran los encargados de pelear con los demás líderes la punta de la general, pero Esteban ha decidido abandonar la carrera al parecer por malas sensaciones sobre su rendimiento, mientras Rigo se alista para mantenerse o bien seguir mejorando en la general, pues los puntos UCI que puedan lograr al final de la gran competencia, serán más que importantes para huirle al descenso en el 2023.

Aunque está a más de 9 minutos del líder, quizás Urán se puede ver en mejores condiciones para asumir las últimas etapas esta tercera semana, por lo que podría buscar alguna otra fuga para tomar tiempo; sin embargo, será un movimiento difícil por la cercanía que generó a otros pedalistas como Ben O’Connor, Arensman, Almeida e incluso a Miguel Ángel López al que tiene a 4 minutos exactos de tomar el 5 puesto.

SEGUIR LEYENDO: