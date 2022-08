Dos mujeres fueron halladas sin vida en una plantación de caña en el Cauca. Foto referencia de un cultivo de caña. (REUTERS/Marcelo Rodrigues Teixeira/Archivo)

En el departamento del Cauca fueron hallados los cuerpos sin vida de dos mujeres. Los cuerpos de sexo femenino aún permanecen como NN, no han podido ser identificados por las autoridades, quienes hasta el momento solo han podido determinar que las occisas fueron ultimadas con arma de fuego.

El hallazgo se dio en la vereda La Palma. Luego de la inspección técnica a los cadáveres por parte de criminalistas de Santander se Quilichao, las autoridades pudieron determinar que la víctima número uno registró el impacto de la bala en la región del lado izquierdo del oído, mientras que la víctima dos presentaba el impacto del arma de fuego en el zona de su ojo derecho.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, siendo aproximadamente las 7:30 de la noche del domingo 22 de agoto, agentes del CTI llegaron al municipio de Santander de Quilichao con los dos cuerpos sin vida. Las mujeres fueron halladas en el sector conocido como Las Palmas, ubicado sobre la entrada del municipio de Caloto, a una distancia aproximadamente de 4 kilómetros del casco urbano del municipio de Villa Rica. Los cuerpos de las femeninas estaban ubicados en un terreno donde hay un cultivo de caña.

Los hechos aún son materia de investigación, hasta el momento no existen hipótesis sobre el modo, hora y forma en que fueron atacadas las mujeres. Las labores investigativas están siendo realizadas por parte del grupo de homicidios del municipio de Puerto Tejada, mientras que la SIJIN realizó los respectivos actos urgentes de la situación.

En contexto

<b>Oleada de violencia en el Cauca</b>

En el municipio de Morales, Cauca, se registró el asesinato de cuatro personas que se movilizaban en un vehículo tras ser abordados por hombres armados. Este fue uno de los últimos hechos más violentos registrados en este departamento, el pasado 6 de agosto.

Los hechos ocurrieron en la vereda San Rafael, zona rural del municipio. De acuerdo con las primeras investigaciones, el grupo de personas perdieron la vida tras ser interceptados. Los vecinos de la zona encontraron los cuerpos de las víctimas junto a un vehículo que fue incinerado. Luego dejaron un cartel cerca de los cuatro cuerpos en el cual se lee: “Se hace limpieza de ladrones (de) carros y motos columna Jaime Martínez”; este frente pertenece a las disidencias de las extintas Farc.

Por su parte, el alcalde del municipio de Morales, Víctor Félix Sabogal, aseguró que las víctimas son dos hombres y dos mujeres, quienes tienen heridas de arma de fuego en varias zonas del cuerpo.

“Cuatro personas asesinadas, dos hombres y dos mujeres. En versiones preliminares nos dicen que tienen unos tiros en la cabeza y pues, al parecer, también el vehículo en el que se movilizaban lo incineraron allí en la vereda San Rafael”, señaló.

Además, el mandatario local agregó que, aunque las víctimas aún no han sido identificadas, habitantes del sector habrían descartado que estas sean oriundas de la zona. “Lo que me comentan es que no son del municipio y ya nos contactamos con la Policía, el Ejército y la Fiscalía para que hagan los trámites correspondientes al levantamiento de los cadáveres”, precisó el Alcalde.

En cuánto al Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), mencionó que los cuerpos fueron encontrados por la misma comunidad en plena vía pública. Con esta masacre ya son 60 las que se registran en lo que va del 2022 en el país y en el Cauca van ocho, señala la Institución.

Indepaz informó que la Defensoría del Pueblo emitió la AT 034/18 para los municipios de Cabijío, Morales y Suárez en el departamento del Cauca, en la cual señala “que los grupos armados ilegales pretenden ejercer el control territorial y poblacional para el aprovechamiento de economías ilegales, particularmente de los circuitos de producción y distribución de narcóticos presionando a las comunidades y exigiéndoles dinero a cambio de ‘protección’ y atacando violentamente a quienes se oponen a sus pretensiones”.

