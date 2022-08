Duelo de colombianos en el fútbol argentino. Racing de Avellaneda se enfrenta a Boca Juniors

Edwin Cardona, jugador de Racing Club; Jorman Campuzano, Frank Fabra y Sebastián Villa, jugadores de Boca Juniors.

Entre los partidos más atractivos de los colombianos en el exterior para este fin de semana, el duelo entre Racing Club de Avellaneda y Boca Juniors, por la fecha 13 de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, ocupa los primeros puestos.

Ambos clubes cuentan con jugadores colombianos en sus plantillas y si los entrenadores así lo disponen, todos podrían ver acción en el partido de hoy, que será arbitrado por Fernando Rapallini y podrá verse a través de ESPN.

Aunque lejana, esta podría ser la oportunidad para que Edwin Cardona se mida ante sus excompañeros. El colombiano dejó a Boca en 2021 para sumarse a ‘La Academia’, luego de periodos cortos en calidad de préstamo en México, donde vistió las camisetas del Pachuca y el Tijuana. El conjunto dirigido por Fernando Gago adquirió el 50% de su pase por una cifra cercana a los 3.300.000 dólares y firmó un contrato por 3 años.

Desde su arribo, el ex de Monterrey ha disputado 23 juegos y tan solo ha podido convertir en dos ocasiones. No ha sido su mejor época, pero con cada partido, espera ponerse a punto y ganarse la confianza del DT. Sin embargo, no todo va viento en popa para él.

En el duelo inmediatamente anterior de Racing, el colombiano fue apartado del plantel por un cuadro gripal y no fue tenido en cuenta. Ahora, frente a Boca, se espera que por lo menos esté en el banco de suplentes.

Por su parte, los colombianos de Boca están finitos. Al menos dos de ellos. Entre los posibles titulares para el encuentro de hoy están Frank Fabra y Sebastián Villa. Ambos han estado teniendo buenas actuaciones con la camiseta Xeneize. Fabra ha disputado 33 partidos en lo que va de la temporada 2021/2022, y registra 4 asistencias y 2 goles. Villa, entretanto, ha disputado tan solo un partido menos y ha anotado 9 goles y asistido en 12 ocasiones.

A diferencia de ellos, Jorman Campuzano busca la forma de volver a la titular con el DT Hugo Ibarra. El ex de Atlético Nacional tan solo ha estado en 3 juegos de los 12 que se han disputado por la segunda fase de la liga. Completamente borrado del torneo local y la copa, ha sido recientemente relacionado con otros clubes. Al parecer, le estarían buscando una salida. Sin embargo, puede que haga parte del banco de los suplentes en el juego de hoy.

Boca tiene 18 puntos, producto de seis victorias y seis derrotas. Se jugarán el todo por el todo ante los de Gago para no alejarse de la punta, que tiene a Atlético Tucumán con 28 unidades. Racing, por su parte, tiene 20 puntos y llega como favorito a este encuentro, aunque deberá ajustar ciertos detalles defensivos.

El clásico tendrá varios condimentos especiales, ya que a la gran rivalidad que se profesan se sumó la incorporación a Boca del arquero Sergio “Chiquito” Romero, surgido de Racing y que estaba entrenando en el predio de ‘La Academia’, lo que irritó a sus hinchas y también molestó al presidente Víctor Blanco.

Además, se producirá un nuevo enfrentamiento de Fernando Gago, cuya carrera como jugador está ligada a los “Xeneizes” donde se formó, alcanzó notoriedad y mostró un estilo de juego que generó admiración. El anterior partido ante Boca fue en la Copa de la Liga.

El historial del clásico favorece a Boca con una diferencia a su favor de 28 partidos, ya que luego de haberse enfrentado en 180 ocasiones se impuso 83 veces contra 55 de los de Avellaneda, más 42 empates.

Probables Formaciones

Racing Club: Gastón Gómez o Gabriel Arias; Iván Pillud, Jonathan Galván, Emiliano Insua y Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno y Carlos Alcaraz o Jonatan Gómez; Matías Rojas, Enzo Copetti y Gabriel Hauche. DT: Fernando Gago.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Carlos Zambrano y Frank Fabra; Martín Payero, Alan Varela y Guillermo “Pol” Fernández; Oscar Romero; Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Hugo Ibarra.

