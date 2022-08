Mujer fue judicializada por maltrato animal: tenía animales en precarias condiciones en una tienda de mascotas en Bogotá

Mujer fue judicializada por tener animales en malas condiciones

Una mujer identificada como Gladys Alicia Enciso Caballero fue judicializada por las autoridades luego de ser acusada de maltrato animal. De acuerdo con el expediente que recae en su contra, es la responsable de tener una tienda de venta de mascotas en la que tenía a diferentes especies en precarias condiciones. Fiscales del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) la judicializaron junto con otra persona por cometer delitos en contra de esos seres vivos en Bogotá y en Barrancabermeja, Santander.

Enciso Caballero tiene bajo su propiedad un establecimiento, ubicado en Chapinero, en el que tiene animales de menos de tres meses de nacimiento. Fue entre mayo y agosto del 2021, que integrantes del Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) se acercaron al lugar en repetidas ocasiones para inspeccionarlo, pues llegó la denuncia de la muerte de un animal en ese espacio comercial. En medio de las investigaciones sobre ese lugar se supo que varios de los animales se encontraban sin sus respectivas vacunas y en malas condiciones de salud. Así mismo, estaban en espacios reducidos, sin agua y sin los suministros necesarios para su correcta supervivencia.

De las labores adelantadas por las autoridades se rescataron 26 gatos y perros. Dos de los perros que se lograron sacar del lugar fallecieron tras ser víctimas de cuadros severos de desnutrición, neumonía y gastroenteritis hemorrágica.

Este caso se da tan solo días después de lo ocurrido en San Andrés, cuando un ciudadano usó el cadáver de un perro para atraer a tiburones a la orilla de la playa. “Tan pronto se conocieron en redes sociales algunos videos en los que se observa una persona arrojando un perro muerto al mar para alimentar tiburones, se contactó a la Policía Nacional para solicitar apoyo y personal de control y vigilancia de la Corporación junto a guardas del área marina protegida de Coralina, quienes llegaron a la zona en mención corroborando la presencia de la persona, que presuntamente había arrojado al canino muerto hacia el mar (atrayendo a los tiburones), quien fue detenida por la autoridad competente”, comunicó, respecto a los hechos, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina).

Mujer fue judicializada por tener animales en malas condiciones

“En caso de que se capture a una persona en flagrancia, infringiendo la normatividad, se podrá decomisar no solo el material con el cual se infringe la ley, sino a su vez los vehículos, o bienes, por ejemplo: botes o similares (Guardacostas)”, añadió la entidad al referirse a ello.

A principios de este mes, de la misma manera, se informó del caso de una mujer quien fue víctima de agresión por parte de una ciudadana luego de que intentara impedir un caso de maltrato animal en Cali. Según denunció la víctima, la mujer agresora llevaba a rastras a un perro cachorro en la parte trasera de su automóvil, por lo que ella intercedió para evitar que el animal terminara con lesiones más graves.

“Me movilizaba en mi moto, al decirles que por favor subieran el perro al carro o lo liberara que yo lo cogía; me agreden verbalmente y me embisten con el vehículo, caigo al suelo (...) Me levanto rápidamente, me retiro el casco, la señora del vídeo me lo lanza al caño, sigue agrediendo el cachorro como se evidencia en el vídeo y seguidamente me agrede con una botella de cerveza, resultando con herida en la frente”, relató la víctima en su cuenta de Facebook. Detalló que luego de aquel inconveniente tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por las graves lesiones que recibió en su cara.





SEGUIR LEYENDO: