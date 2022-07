Gustavo Petro le pide al Clan del Golfo que suspenda los ataques a la fuerza pública

“El camino es plantear de frente una política de pacificación, es otra manera de entender y superar el narcotráfico”, declaró el presidente electo de Colombia.

Al término de la reunión con los embajadores de América Latina y el Caribe en la tarde de este viernes 29 de julio, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, envió un mensaje al Grupo Armado Organizado -GAO- Clan del Golfo: suspender asesinato de miembros de la fuerza pública.

Esto en el contexto que se está viviendo en el país en términos de orden público y los reiterados ataques de este grupo al margen de la ley al que se le atribuyen los homicidios selectivos de miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, además de los múltiples hostigamientos.

“Yo espero que termine ya, y que al clan de Golfo se permita un desmantelamiento pacífico”, declaró Gustavo Petro

El presidente de Colombia electo, quien tomará el poder el próximo 7 de agosto, expresó que el Clan del Golfo quiere empoderarse demostrando su fuerza matando agentes jóvenes de la Policía, quienes, según lo manifestado por el próximo primer mandatario de los colombianos, no tienen ninguna responsabilidad en los problemas del país.

En este sentido, el presidente electo puso de manifiesto que es necesario plantear una política de pacificación, indicando de igual manera que es un camino difícil pero necesario, ya que propone otro escenario, otra manera de entender y superar el narcotráfico:

“El camino es plantear de frente una política de pacificación, es difícil, pero hay que plantearla, porque es ver de otra manera. Es otra manera de entender el narcotráfico y es otra manera de superar el narcotráfico. Desde aquí les digo que suspendan la muerte, el camino es la vida”, declaró y envió un mensaje contundente Gustavo Petro al Clan del Golfo.

Las preguntas sobre si Gustavo Petro iniciaría negociaciones con el GAO Clan del Golfo no se hicieron esperar, a lo cual el próximo primer mandatario expresó que no hay acercamiento con el Grupo Armado Organizado y explicó que el contacto debe ser judicial, no por medio de las instancias del Gobierno nacional, porque esta no sería adecuada, ya que no se trata de una negociación política.

“Es la justicia la que tiene que conectar la posibilidad de un sometimiento a la justicia digna. La dignidad tiene que ver con la verdad, tiene que ver con la reparación a las víctimas, tiene que ver con que las zonas de acción puedan tener prosperidad, tiene que ver con que existan incluso las posibilidades de beneficios jurídicos siempre y cuando no haya repetición, que haya indemnización a las víctimas”, expuso Petro.

<b>Luces sobre la posible negociación con el ELN</b>

Respecto al ofrecimiento que hizo el presidente de Chile para que este país fuera la sede de los diálogos de paz del Gobierno de Gustavo Petro con el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, el hoy presidente electo indicó que el ofrecimiento no es oficial, que él mismo solo tiene conocimiento de esto porque lo escuchó por la prensa, y se refirió a que ya existe un lugar, en el que se dieron los diálogos del expresidente Santos con las FARC: La Habana.

“A Cuba no le fue tan bien porque entonces lo tomaron de excusa para una ofensiva diplomática contra ese país. Hemos hablado con el embajador cubano aquí presente para el reinicio del protocolo suspendido de tipo diplomático, que permite la continuidad de los diálogos del ELN en ese país. El Gobierno cubano será el que diga si quiere mantenerse como anfitrión, el gobierno de Noruega decidirá si quiere mantener su papel como garante, que lo era, eso se puede abrir a otros países, España ha expresado disposiciones alrededor de ayudar en el proceso de paz colombiano y ahora en la República de Chile e indudablemente toda América Latina, porque al final lograr éxitos en disminuir sustancialmente la violencia en Colombia, que hoy es cada vez más compleja, es también un éxito Americano”, explicó ampliamente Gustavo Petro.

