Dejaron un perrito abandonado en un taxi en Bogotá con instrucciones para su cuidado

Un taxista denunció que un pasajero abandonó a su perro mientras lo esperaba en un centro comercial. En video el conductor deja sus datos para que el dueño se comunique y responda por la mascota.

En redes sociales se hizo muy viral el video de un taxista que, tras esperar más de una hora a la salida de un centro comercial, en el noroccidente de Bogotá, a un pasajero quien le aseguró que iría a un cajero a retirar dinero, le dejó en un maletín a un perro. El conductor decidió publicar el insólito hecho, dejando a disposición su número de teléfono para que el dueño aparezca y responda por su abandonada mascota.

Según se puede ver en el video, el perro que parece ser de tercera edad, fue dejado a su suerte en la maleta de transporte y hasta con una hoja de instrucciones, sobre los cuidados del animalito; se pueden ver las horas de las salidas, que empiezan muy temprano en la mañana, 5:30 a.m, alertas sobre su temperamento, indicaciones para darle la comida y hasta darle golosinas si se pone muy gruñón.

Como asegura el conductor en el video, él no lo abandonaría, pero le pide al dueño que se comunique al 312 - 540 - 6109 para que responda por su mascota abandonada.

“Dentro de esta cajita había este perro. Venía por escrito en la semana lo que hay que hacer. Me dijo el usuario: voy a retirar plata y ya venga, entró al centro comercial Plaza Imperial y estoy afuera esperando hace ya una hora. El perrito ya está viejito. Pues no lo vamos a abandonar tampoco, pero, si el dueño del perrito me está viendo, mi número del teléfono es 312 - 540 - 6109″.

Aunque en el video no se alcanza a ver muy claramente lo que dicen las instrucciones, en una hoja de cuaderno dice que tiene 4 horarios de salidas: 5:30 a.m, 10: de la mañana, 2 de la tarde y 8:30 de la noche. Aclaran que luego del paseo se le deben limpiar las patas y en ningún momento se le puede soltar la correa. Además, el perrito sería muy quisquilloso para comer, pues en la hoja dicen que “no come con juicio”.

Al parecer, es un poco brusco cuando se le juega, pues una de las instrucciones dice que no se usen las manos y en caso de que se ponga gruñón al momento de colocarle la pechera hay que darle una galleta partida a la mitad. El sábado es su día de relajo, pues señalan que se le puede mezclar la comida con cualquier otro alimento.

Estos serían los cuidados de la mascota abandonada en el taxi.

En otro video subido por el mismo taxista, deja ver más claramente la hoja y de forma cariñosa señala que ya le estaría pensando un nombre:

Desde el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Bogotá señalan que, si una persona es testigo de algún caso de maltrato animal, o vea que hay uno atropellado, accidentado, y/o envenenado podrá reportarlo a la línea 123 y registrar la denuncia. Si no puede hacerlo a través de la línea 112 o al 601 - 570 - 20 - 00, opción 7.

Agregan que el instituto cuenta con un servicio de urgencia veterinarias, dirigido únicamente para animales de calle o que no tengan cuidador y estén en peligro de muerte.

El distrito señala que cualquier caso de maltrato a cualquier animal, tanto domésticos como silvestres puede ser judicializable y tiene una condena entre 12 y 36 meses de prisión e inhabilidad para ejercer alguna profesión u oficio relacionado con la fauna entre 1 y 3 años; además de la multa económica que puede ser entre los 5 y los 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

