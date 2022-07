Polo Polo propuso que estudiantes que promuevan actos vandálicos no puedan recibir ayudas del Estado

Miguel Polo Polo. Foto: Colprensa

El representante electo a la Cámara de Representantes, Miguel Polo Polo, anunció un nuevo proyecto de ley que presentará al Congreso de la República contra los estudiantes que hagan vandalismo, con el objetivo de poner fin a los alumnos que participen y lo promuevan.

Desde hace algún tiempo, el congresista había expresado su desacuerdo con este tipo de actos que afectan a las diferentes infraestructuras y patrimonios de varias ciudades.

Luego de obtener su curul, el funcionario habló respecto al tema en una rueda de prensa y aclaró que primero propondrá el proyecto de ley en el que se le quiten beneficios económicos a universitarios que participen en actos vandálicos.

“Como representante a la Cámara trabajaré en un proyecto de ley para sancionar a todos esos estudiantes que sean financiados con recursos públicos”, indicó Polo Polo.

Además, el representante aseveró que estas personas “que se vean envueltas en actos vandálicos, que afecten a la propiedad pública y privada (...) se les quite la financiación pública para educación para siempre”, confirmó.

Además, el representante mencionó algunas de las ayudas que otorga el gobierno para el acceso y la permanencia en la educación superior de ciudadanos colombianos. “Ya sea a través de ‘Ser Pilo Paga’, ‘Matrícula cero’, ‘Generación E’ y universidad pública”, pronunció.

Vale resaltar que, el pasado miércoles 20 de julio, el senador electo protagonizó su primer enfrentamiento, ocurrió al interior del Congreso, mientras el saliente presidente Iván Duque daba su discurso y varios miembros de la oposición lo abucheaban, le gritaban “mentiroso” y lo cuestionaban por el asesinato de líderes sociales y de defender sus supuestos esfuerzos en la implementación del acuerdo de paz.

En un momento, el influenciador miró a la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, y lanzó una vehemente frase apuntando con la mirada a varios integrantes de la coalición de gobierno, el Pacto Histórico.

“Ya empezó el circo”, aseveró Polo Polo, mientras los congresistas Wilson Arias, María Fernanda Carrascal, entre otros, mostraban las fotos de civiles que murieron durante el gobierno Duque.

La escena la publicó el mismo Polo en su cuenta de Twitter. Allí, se le observa a Wilson Arias cuestionar a la senadora Paloma Valencia, también del Centro Democrático, por decir que los petristas solo defendían a los civiles y no a los policías muertos. El congresista del Pacto tenían en sus manos fotos de uniformados que habían sido asesinados.

“Estos y estos Paloma (Valencia). Ningún relato de conciencia. Míralos en mis manos”, señaló Arias, quien recibió la dura respuesta de Miguel Polo, quien le preguntó en repetidas oportunidades, y a gritos: “¿Quiénes lo mataron?, ¿quiénes fueron?: las disidencias de las Farc. ¿Quiénes lo mataron? La coca de las Farc y el ELN”, aseveró. En apartes finales, Arias le dijo a Polo Polo: “Bájese de la nube Polo Polo”.

Incluso antes de entrar al Capitolio Nacional, Polo llegó acompañado de su mentora política, María Fernanda Cabal. Además, iban con el hijo de la congresista, Juan José Lafaurie, hoy uno de los aliados políticos del joven activista.

Tras intentar caminar entre varios ciudadanos, un grupo de ellos increparon al joven toludeño, lo abuchearon y le lanzaron varios comentarios alusivos a que, a su juicio, este no representaba a las comunidades afrocolombianas. Es más, le advirtieron que harían todo lo posible por sacarlo de la curul que recibió recientemente.

“De ahí te vamos a bajar. ‘Vos’ no ‘representás’ a los negros. No te rías que eso no te va a durar mucho, Polo Polo”, señaló uno de los detractores del polémico congresista, quien ganó un pulso ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y se amañó una silla en la Cámara de Representantes.

