Futbolista estrella del Deportes Tolima estaría involucrado en un accidente que dejó dos personas heridas

Imagen tomada del perfil oficial del jugador "@toporenteria09"

Un accidente en las vías del departamento de Tolima tendría en aprietos a un jugador de fútbol profesional. Se trata del delantero antioqueño Andrés ‘El Topo’ Rentería, quien lleva un par de semanas con el ‘Vinotinto y Oro’ e inclusive ya anotó un gol.

Pues el jugador del Deportes Tolima fue denunciado ante los medios de comunicación por presuntamente haber arrollado a una pareja que se trasportaba en una moto, además es señalado de no haberles prestado atención a los heridos sino por el contrario huir de la escena.

Según Henry Alexander Mendoza de 29 años y Luisa María García de 19, habrían sido atropellados el pasado sábado 16 de julio en la vía que comunica de Guamo a Chaparral, a la altura del puente militar ubicado en el sector conocido como Cucuana. La pareja que transitaba en una motocicleta indicó que una camioneta Mercedes Benz negra de matrícula HYS 513 los arrolló sin prestarles atención o llamar a los organismos de emergencia.

Uno de los testimonios de las víctimas narró los momentos del incidente: “veníamos desde Bogotá con destino a Chaparral. Íbamos en nuestra motocicleta, cuando este vehículo nos arrolló, nos impactó por detrás, lanzándonos fuertemente hacia los costados. Esta persona jamás se detuvo, siguió derecho y al pasar por encima de la moto se le estallan las llantas y quedó a 30 metros del accidente”, mencionó al portal digital Pulzo Alexander Mendoza.

Según indicaron las autoridades la más afectada fue la joven de 19 años, ya que Luisa García sufrió golpes en la boca, pómulo izquierdo y cráneo, al igual presenta múltiples heridas en su rostro y cuerpo, donde tienen varios hematomas y cortadas.

Las víctimas indicaron que lo más grave no fue que hubiesen colisionado con la lujosa camioneta sino que el profesional del deporte presuntamente habría escapado de sus responsabilidades. “Nos sentimos muy indignados porque nunca nos socorrió o llamó a una ambulancia, y nosotros malheridos, sin poder hacer nada. La comunidad fue la que nos ayudó. Después de todo esto nos enteramos de que era un futbolista del Tolima, Andrés Rentería. Nunca hizo presencia al hospital (de Guamo)”, comentó Alexander Mendoza.

Pero no solamente fueron quejas por la indiferencia del presunto responsable, también Mendoza indicó a los medios que evidenció negligencia por parte de las autoridades de tránsito a la hora de solucionar el problema: “El señor patrullero me dijo que no tenía que darme ningún tipo de explicaciones, pese a que soy uno de los implicados en el accidente. Se me hace extraño, porque por obvias razones debo saber qué tipo de procedimiento se está haciendo”.

Según el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la camioneta reportada en el accidente estaría registrada bajo el número de identificación del delantero del Tolima. Respecto al hecho el jugador ni la institución se han pronunciado. Se debe recordar que el día de hoy el Tolima juega en Santa Marta contra el Unión Magdalena por el torneo local, se tiene la expectativa sí Andrés ‘El Topo’ Rentería, será titular o sumará minutos en la cancha.

SEGUIR LEYENDO: