“Que el nuevo gobierno le meta billete a esta chimbada”, el pedido que le hizo ‘Rigo’ a Gustavo Petro

El ciclista colombiano le envió un claro mensaje a Gustavo Petro, para que inivierta en todos los deportes, además, alertó que Colombia se está quedando sin ciclistas. (Education First). EFE/Stuart Franklin/Pool/Archivo

Llegó el día más importante del Tour de Francia, la alta montaña, los Alpes y lo que definirá, en gran medida, quien será el portador de la camiseta amarilla del líder de la clasificación general, maillot jaune, previo a lo que sería la etapa 12 Rigoberto Urán tuvo un momento para dar un breve concepto sobre el panorama en el ciclismo colombiano. ‘El toro’ de Urrao dejó un claro mensaje para el nuevo gobierno, del presidente electo Gustavo Petro, sobre la necesidad de invertir más recursos para el deporte nacional.

En diálogo con ESPN Ciclismo, le preguntaron por el futuro de los ‘escarabajos’ teniendo en cuenta lo que significa Rigoberto Urán para el deporte nacional, la respuesta del antioqueño fue un pedido muy especial para el electo presidente, Gustavo Petro:

“Yo creo que el ciclismo, y el deporte en general, en ciclismo se va más rápido, en el fútbol se va más rápido; son inversiones, los procesos demoran muchos años, ¿qué es lo que necesitamos ahora? billete, que el nuevo gobierno que entre hermano le meta billetes a esa chimbada, pero sin miedo a todas las escuelas”.

‘Rigo’ dejó en claro que el deporte, como siempre se ha dicho, es una gran estrategia para alejar a la juventud del vicio y la delincuencia, además, que esta es la única manera que en el futuro nuevamente salgan otros Nairo Quintana o Egan Bernal:

“¿qué es lo que buscamos nosotros en este momento? cuando uno le dice al gobierno, hay que meterle billete, (se pide por qué) queremos tener 20.000 niños haciendo deporte y no en las calles mariqueando ni fumando marihuana, si fuma marihuana no pasa nada, pero no debieran, deberían estar estudiando; pero más que todo es crecer en esa parte del deporte, y esos 20,000 alguno puede resultar como Nairo Quintana, o Rigoberto, o Egan Bernal, es lo que uno busca, entonces hay que empezar a invertir”.

Aterrizando puntualmente en el futuro del ciclismo colombiano, fue enfático en decir que el país se está quedando sin ciclistas, explica que a muchos deportistas le falta preparación y experiencia antes de afrontar grandes retos, o dar el salto a las competiciones europeas:

“En el tema del ciclismo, hay que hay que cambiar la forma de preparación, de alimentación, la forma de entrenar en Colombia hay que cambiarla; los recorridos de las carreras, hay que hacer más circuitos en la Vuelta a Colombia, en el clásico de RCN, en todas esas carreras hay que hacer carreras con partes estrechas, con muchas curvas, tienen que volver a la pista los pelados. No necesitamos escaladores, vamos a poner un ejemplo: el ganador de la Vuelta a Colombia que está en mi equipo (Diego Camargo) muy bueno, pero acá necesita adaptarse y hoy en día no hay tiempo; lleva dos años y un corredor, que va muy bien para arriba, pero ha sufrido mucho estos dos años en las etapas planas, entonces, lo que necesitamos hermano es que haya esta evolución del ciclismo, tanto desde la parte directiva, como en las carreras y lo más importante guevon el billete, porque esos procesos cuestan mucho, en este momento nos estamos quedando sin ciclistas; y ya pues es un tema que hay que seguir trabajando y hay que seguir creciendo, así no lleguen a ser profesionales, pero tenemos mucho talento en Colombia”.

Precisamente la mentalidad es una pieza fundamental, según el ciclista colombiano, en el equipo Education First, a pesar que no todos pueden llegar al nivel profesional, los que sí no pueden pretender dar el salto a Europa por ganar una carrera:

“En Colombia hay un talento demasiado grande y de una vez le señalo a los muchachos que hay que hacer bien el proceso, no decirle a ellos que ganan una carrera y ya creen que están listos para ir a Europa, qué es lo que está pasando también, se que quieren venir cuando gana una carrera (por ejemplo) la Clásica a Marinilla y quieren venir ya para Europa a disputar el Tour de Francia. Eso no es así, hay que hacer un proceso, hay que ir a la pista desde muy chiquito, hay que aprender con el tema de la alimentación, el tema entrenamiento. Esto ha evolucionado demasiado, hoy en día todos los niños, lo que uno quisiera tener una buena bicicleta, con vatios, tener su entrenador para poder llevar ese proceso, hermano, eso es lo que necesitamos”.

El mensaje es muy claro, y esto será otro de los retos, no solo para el nuevo gobierno, que no ha designado aún su ministerio del deporte, sino para los semilleros de ciclismo colombiano, pues el panorama puede dejar de ser tan vistoso en el corto plazo si no se empieza a mejorar la preparación de los deportistas.

SEGUIR LEYENDO: