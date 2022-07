Con panties de por medio, la estrategia con la que Lina Tejeiro quiere enamorar a Juan Duque

Lina Tejeiro confirmó el inicio de una nueva relación amorosa. Foto de Instagram

La vida amorosa de Lina Tejeiro es uno de los temas de conversación en redes sociales más populares en los últimos días. Desde que la actriz llanera reveló que hasta marzo de este año estuvo intentando retomar su relación con Andy Rivera, los seguidores de ambos han estado esperando el regreso de la pareja. Sin embargo, un nuevo hombre se cruzó por el camino de la famosa y parece que le robó el corazón.

Desde hace varias semanas se han generado rumores de una relación de la mujer con el creador de contenido paisa Juan Duque, chismes que se confirmaron en las últimas horas con unas románticas fotos que publicaron los dos en sus respectivas cuenta de Instagram.

Sin embargo, en las redes sociales de los dos personajes públicos se sigue dando de qué hablar sobre su relación. Tras las imágenes de ambos, Lina Tejeiro trinó varias frases que dejan en evidencia que, a pesar de que esta nueva pareja de la farándula criolla lleva muy poco tiempo, el amor ya está a flor de piel entre ellos.

“Me dejo su hoodie para que no lo extrañe y yo le iba a dar mis panties pero de pronto lo enamoro”, trinó la actriz en su cuenta oficial de Twitter con su tradicional humor.

La publicación causó miles de reacciones en la red social, más de 14.000 ‘me gusta’ demostraron la felicidad de los seguidores de la actriz por el inicio de una nueva etapa en su vida amorosa.

En sus redes sociales, Tejeiro está revelando detalles de cómo avanza su relación con Juan Duque

El mismo Juan Duque reaccionó al trino de la famosa llanera y le comentó “voy a encontrar la matera donde me tenés metido”. Por su parte, la famosa le respondió con risas y emoticones de caritas enamoradas.

La pareja Duque-Tejeiro da mucho de qué hablar en redes sociales

La la relación de los dos creadores de contenido también ha generado reacciones de personas que se preocupan por cómo terminará esta historia. Un usuario de la red social le escribió a Tejeiro dándole un consejo: “Mama, te voy a dar un consejo que no me has pedido. Deja de andar publicando todo, la gente es envidiosa, por eso no te pega ninguna relación”.

Lina Tejeiro, por su parte, le respondió al tuitero recalcando que, en efecto, ella no le había pedido ningún consejo. “Cuando tu consejo tenga 21 gramos de proteína me lo tomare en serio”, escribió la actriz reconocida por producciones como ‘Padres e Hijos’, ‘La Ley del Corazón’ y ‘Un Rabón con Corazón’.

Se confirmó la relación entre Lina Tejeiro y Juan Duque a través de unas fotografías que cada uno compartió en sus redes sociales. Tomada de Instagram @rastreandofamosos

Por otro lado, quienes han reaccionado a los rumores de la relación de Tejeiro y Duque han sido sus respectivas exparejas, Andy Rivera y Sofía Tabares. El primero fue el cantante pereirano al lanzar el adelanto de una canción de despecho que estaría dedicada a Lina Tejeiro.

Rivera, en su cuenta oficial de Instagram, reveló a sus más de cinco millones de seguidores un adelanto de una próxima canción que lanzará y que casualmente habla sobre un amor que perdió. “No sé qué dolerá más, pensar que ya no estaremos más con la persona que amamos o pensar que ya está en brazos de alguien más”, escribió.

Mientras tanto, la exnovia de Juan Duque confirmó que la cambiaron por la actriz. En su cuenta oficial de Twitter, Tabares hizo una publicación graciosa en la que señalaba que su familia ahora se refería a ella como “a la que cambiaron por Lina Tejeiro”.

“Mi familia ike: “A ver, brindemos por la que cambiaron por Lina Tejeiro”. Y después me preguntan que yo dónde forjé el carácter jajajaja”, se burló.

Pero esta no ha sido la única publicación de la mujer en la que hace referencia a su exnovio y a la actriz llanera. La relación de Duque y Tabares habría terminado en el mes de marzo y, por las publicaciones en Twitter de la joven, se puede interpretar que no terminaron bien, pues la paisa menciona que el cantante habría coqueteado con otras mujeres en medio de su relación.

