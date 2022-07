Gustavo Petro anuncia a Patricia Ariza como la nueva ministra de Cultura de Colombia

Patricia Ariza, nueva ministra de Cultura de Colombia

En la mañana de este lunes 4 de julio, Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, anunció a una nueva integrante en su gabinete. Patricia Ariza, artista y poeta, será la nueva ministra de Cultura del país. ”Patricia Ariza, santandereana de Vélez, poeta y artista, será la nueva ministra de Cultura. Un estallido de cultura en toda Colombia para la Paz y la convivencia. Una cultura para la identidad para dinamizar la colombianidad diversa”, comentó el entrante jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

“Con Patricia, el maestro Jorge Zorro, en la búsqueda de la extensión de la educación musical de la niñez y la juventud en los colegios, la experta en patrimonio María Eugenia Martínez y el líder de la construcción cultural de la Bogotá Humana: Santiago Trujillo”, añadió el sucesor de Iván Duque, en sus redes sociales, al hacer el anuncio. Patricia Ariza es egresada de la Universidad Nacional, de la Faculta de Bellas Artes. Es Doctora Causa del Instituto Superior de Arte de Cuba. De acuerdo con lo que se expone en su biografía, es cofundadora de la Casa de la Cultura, hoy conocida como el Teatro la Candelaria. Es Fundadora de la Corporación Colombiana de Teatro y de grupos de teatro como Rapsoda Teatro.

Patricia es una defensora de la paz y de la vida desde el arte. Tal y como lo ha mencionado en diferentes entrevistas a lo largo de su carrera, el arte, para ella, es un mecanismo de transformación. “El teatro cambia el mundo, la cultura cambia el mundo. Si no creyéramos en eso, no habríamos sido capaces de durar cincuenta años haciéndolo todos los días. Si Bolívar no hubiera creído que la campaña libertadora cambiaría el mundo, no se levanta de la cama. Yo sí lo creo (...) Yo, que debería estar sumida en la depresión por tantos muertos y tanto dolor, he sido capaz de levantarme y seguir. Tuve ahora la oportunidad de estar allí en La Habana en el momento de la firma del cese definitivo. No paré de llorar. Era como una felicidad dolorosa o como una tristeza alegre. Estaba feliz, pero las lágrimas rodaban a montones. Es que esta paz tiene que hacerse con la memoria puesta en el futuro”, comentó en una entrevista otorgada al diario El País.

Patricia Ariza

