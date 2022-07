Tini confirmó concierto en Colombia para 2022. Esta es la fecha

La artista argentina se presentará en Colombia en agosto de 2022.

La cantante argentina Martina Stoessel, llamada simplemente Tini, es una de las artistas más populares del país gaucho en estos momentos. En Colombia es conocida por su papel en Violetta, la recordada serie adolescente de Disney, y por haber sido la pareja del cantante Sebastián Yatra, con quien estuvo hasta hace muy poco.

Hoy está en el foco de los medios por su relación con el futbolista Rodrigo De Paul, el jugador del Atlético de Madrid. Son la pareja de moda en Argentina y parece que todo para ellos va viento en popa. Recientemente, se les vio muy enamorados en un viaje en yate que hicieron por Ibiza, con motivo del cumpleaños de Lionel Messi.

Sin embargo, no todo parece ser color de rosa. Según la prensa argentina, la cantante no sería bien recibida en el grupo de esposas de los futbolistas de la Selección argentina. Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María, sería la mujer que le habría ‘bajado el pulgar’ a la joven estrella pop. La razón no tiene que ver con que Cardoso es muy amiga de Camila Homs, la expareja de De Paul.

Homs, madre de los tres hijos del futbolista, mantiene una disputa legal con el volante albiceleste, a quien demandó en la justicia argentina por la cuota alimentaria de los hijos.

Más allá de eso, entre España y Argentina, va y viene la artista, quien ha confirmado un nuevo destino para su TINI TOUR 2022. Luego de haber tocado en Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y España, se presentará en Colombia hacia el mes de agosto.

El concierto de Tini Stoessel en Colombia será el próximo jueves 25, en el Movistar Arena de Bogotá. La boletería general estará disponible a partir de las 10 a. m. del 5 de julio, a través de TUBOLETA. Las entradas cuestan entre $81.000 y $342.000, sin contar el valor del servicio.

Desde el pasado 1 de julio, a las 11 a. m. se abrió la preventa para clientes Movistar. El próximo martes, el primer turno será para los fanáticos a través de una venta privada con TBL Live.

La actriz y cantante argentina es uno de los íconos juveniles del sur del continente. Después de una carrera exitosa en televisión, inició una trayectoria musical que la ha llevado a ofrecer conciertos en diferentes continentes. Los colombianos tendrán la oportunidad de ver a Tini cantando éxitos como ‘22′, ‘Fresa’, y ‘Carne y Huesos’, entre otros temas conocidos como ‘La Triple T’, ‘Fantasi’, con Beéle, ‘Consejo de amor’, con Morat, ‘La niña de la escuela’, con Lola Índigo y Belinda, ‘Maldita foto’, con Manuel Turizo y ‘2:50′, con Duki y MYA.

Desde el comienzo de sus conciertos en Argentina en lo corrido del año, la gira de la cantante y compositora generó mucha expectativa entre sus fanáticos. En los últimos años, Stoessel logró el récord de funciones de una artista femenina en el estadio Luna Park en Argentina, agotando 9 funciones.

Actualmente, atraviesa un gran momento en su carrera. El año pasado lanzó uno de sus éxitos más grandes hasta ahora, ‘Miénteme’ junto a María Becerra, que llegó a lo más alto de los charts estando #1 en diferentes plataformas digitales de música. Ahora, su canción ‘Bar’ junto a L-Gante aspira a convertirse en el hit del verano.

Este es el listado de canciones para el concierto de Martina Stoessel en Bogotá:

-Te quiero más

-Quiero volver

-Suéltate el pelo

-Duele

-Recuerdo

-Maldita Foto

-2:50

-Por qué te vas

-Oye

-Un beso en Madrid

-Carne y Hueso

-Acércate

-Ella dice

-Playa

-High

-Fresa

-Fantasi

-La Triple T

-Bar 22

-Miénteme

