“Eres una competidora que no pasa por encima de nadie”: Claudia Bahamón le dedicó sentido mensaje a Isabella Santiago tras su eliminación de MasterChef

Isabella Santiago, actriz venezolana. Foto: Instagram @isabella.san

En el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity, Isabella Santiago, una de las concursantes más polémicas de esta temporada, se despidió de la competencia. La actriz, que se ha ganado amores y odios en los televidentes del formato, no convenció a los jurados con su preparación, por lo que tuvo que salir de la cocina definitivamente. Ante su salida, Claudia Bahamón, presentadora del programa, escribió un mensaje en su honor. En medio de las declaraciones, la también modelo defendió a Isabella de los comentarios que usualmente recibía por sus comportamientos dentro del concurso de gastronomía.

“Es evidente que tienes muchos detractores y a ellos quiero hablarles. Eres una competidora que no pasa por encima de nadie para lograr tu meta. Si conocieran ese corazón y esas ganas de llegar a tu meta, seguramente cambiarían de opinión”, dijo Bahamón ante la salida de Isabella. Paralelo al emotivo mensaje de Bahamón, Isabella explicó que nunca fue su intención lastimar a sus compañeros a lo largo de las grabaciones. “Yo nunca quise hacerle daño a nadie, yo solamente vine a vivir mi experiencia, a ser yo, a vivir mis emociones. Trabajé muy duro para estar aquí y no puedo creer esto”, destacó a su paso.

Aunque la preparación que presentó en el reto de eliminación fue correcta y elogiada por los jurados, fue un error lo que la sacó de Masterchef. Su torta no tenía la textura correcta, por lo que Tatán Mejía, con quien se disputó el último puesto para quedarse en la competencia, alcanzó a salvarse y a quedarse entre los finalistas. Mejía preparó unas croquetas con avena. Jorge Rausch, por ejemplo, le dijo que “el balance de sabores fue impecable”, además que había jugado bien con esa preparación para el tiempo de apenas 45 minutos que tuvo para realizarlo. Isabella se encontraba confiada respecto a su estadía en el concurso por su buen desempeño.

Con la salida de Isabella Santiago, en la competencia se mantienen Tatán Mejía, Estiwar G, Carlos Báez, Ramiro Meneses, Chicho y Cristina Campuzano. “Hablemos de Isa... me cae bien, no me cae mal, la verdad. Y, creo que sin ella el reality hubiera sido diferente, creo que ella hizo que el reality fuera muy interesante, muy”, comentó Tatán Mejía sobre su excompañera de set.

Es de recordar que otras personalidades habían sido cuestionadas por la actitud de Isabella, entre ellas, Jorge Rausch. A principios de junio, el jurado de MasterChef Celebrity Colombia trajo el tema a la conversación cuando un seguidor le preguntó, a través de Instagram, “¿Cómo se aguantan a Isabella?”. “Porque es pila, competitiva, intensa y muy linda. ¿Qué más quieren? ¡Isabella Santiago es tremenda cocinera!”, contestó él.

Recientemente, a través de redes sociales y medios de comunicación, empezó a rondar el rumor de la identidad del que sería el ganador de esta nueva temporada. Según se detalló, Tatán Mejía sería el que se quedaría con el título que el año pasado consiguió la actriz Carla Giraldo.

Dentro de los argumentos que respaldaban esta teoría estaba la investigación de la periodista de entretenimiento y chismes Graciela Torres, conocida popularmente en el medio como ‘la Negra Candela’. “Que en la ciudad de Manizales, la familia de Tatán Mejía, actualmente participante de MasterChef del Canal RCN está muy pero muy feliz, por ahí las buenas lenguas están diciendo que Tatán Mejía estaría entre los tres finalistas para llevarse el título de MasterChef 2022″, dijo ella.

“Si uno ve que la familia del participante, del concursante anda como celebrando, algo está pasando, por ahí la cosa se está moviéndose, pues muchos se inclinan a que el ganador sea Tatán Mejía”, agregó.





