Cada vez más cara: así ha aumentado el precio de la vivienda en el país

Si bien para el Ministerio de Vivienda, 2021 fue uno de los mejores años en términos de compra de casa propia, de unos meses para acá las cosas en el mercado han venido cambiando.

Así lo dio a conocer recientemente el DANE, al revelar que el incremento ha logrado tener una variación del 2,40 % en el primer trimestre de 2022, en comparación con el cuarto trimestre de 2021. “Esta tasa es superior en 0,85 puntos porcentuales a la registrada en el mismo trimestre del año anterior, cuando presentó un crecimiento de 1,55%”, reveló en su informe.

No obstante, cuando se hace el análisis sobre un periodo de tiempo de un año, el incremento es mucho más diciente. Al comparar el primer trimestre de 2022 con el de 2021, los precios de venta de los apartamentos y de las casas presentaron incrementos del 7,61 y el 8,68 %, respectivamente.

Es decir, que si un apartamento tenía a inicios del 2021 un valor de 200 millones de pesos, para el primer trimestre de este año podría ser superior en $15′220.000. Por su parte, si una casa costaba 300 millones de pesos, el incremento que pudo haber presentado fue de aproximadamente $26′040.000.

Esto, por supuesto, no aplicó de la misma manera en todas las ciudades del país. El informe de DANE a la vez señala que las ciudades con mayor variación de precios en Colombia fueron Ibagué, Pasto y Popayán, mientras que las que menor variación de precios presentaron fueron Cúcuta, Neiva y Villavicencio.

La causas

Si bien cuando se habla del precio de vivienda hay una variedad de aspectos que influyen, lo cierto es que la inflación en los precios de los materiales no ha exonerado al sector de la construcción en Colombia.

Para Adolfo Gómez, arquitecto con más de 35 años de experiencia, el covid-19 fue uno de los factores determinantes, pues “durante el confinamiento, muchas empresas dejaron de producir materias primas. Luego, con la reactivación económica se presentó mucha demanda, haciendo que se viera un alza en los precios dada la escasez de materias primas”, dijo en diálogo para Infobae Colombia.

No obstante, al covid-19 también se ha sumado la inflación. De hecho, en días pasados Camacol advirtió sobre el aumento del precio del acero y alertó al Gobierno nacional sobre incrementos de hasta el 4.2 % de febrero a marzo. Estas variaciones, señaló, no solo pueden incidir en la falta de ejecución de proyectos en fase de venta que aún no llegan a punto de equilibrio, sino también pueden traer implicaciones financieras para los constructores, quienes, según fuentes de Davivienda, deben asumir los reajustes sobre las variaciones en el precio de los materiales, sin importar que suban o bajen.

A lo anterior se suman los datos arrojados por el Boletín Técnico Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED), que señala que para mayo de 2022 –en comparación a abril del 2022–, la variación mensual fue de 1,40 %, siendo la vivienda No VIS la que presentó mayor índice (1,34%). Así, añade, el mayor aporte en su construcción lo constituyeron los materiales con 0,88 puntos porcentuales, seguido de servicios generales de la construcción con 0,38 y mano de obra con 0,02.

En ese sentido, hoy las causas del aumento en el precio de la vivienda en Colombia no solo están relacionadas con el tipo de vivienda que se adquiera (casa o apartamento), la ciudad, la ubicación, los metros cuadrados, sino también dependen de factores económicos externos que en la actualidad también han aumentado el precio de la vida.

