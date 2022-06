Video: “Quería ser cajera”, Dani Duke confesó cuál es su sueño frustrado

Los planes de La Liendra y Dani Duke, además, la paisa confesó cuál es su sueño frustrado. Foto: Instagram @la_liendraa

Es común escuchar a los niños decir que sueñan con ser astronautas o médicos, incluso, algunos quieren llegar a ser grandes ingenieros y otros anhelan convertirse en empresarios, pero para la creadora de contenido Dani Duke todo se resumía en manejar grandes sumas de dinero.

Esa fue la confesión que hizo la paisa a través de sus ‘InstaStories’ cuando interactuó con sus seguidores en medio de una ronda de ‘preguntas y respuestas’, en la que aseguró que soñó con convertirse en una talentosa cajera de supermercado.

“Alguna vez les conté mi sueño frustrado. Cuando yo era pequeña, yo quería ser cajera del Éxito, yo veía a ese montón de mujeres que recibían la plata y hacían … Yo decía cómo wow”, expresó la antioqueña.

La influenciadora aclaró que de niña quería ser cajera de supermercado

Otra de las preguntas que resolvió tuvo que ver con su relación con Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, cuando un usuario la cuestionó sobre el número de hijos que le gustaría tener con el creador de contenido y afirmó que los hermanos son necesarios por lo que le gustaría tener dos.

“Porque siento que los hermanos son tan necesarios en la vida, yo sin mi hermana me moriría y siento que, si tengo solo uno, sería muy egoísta, hay que tener dos para que se hagan compañía”, enfatizó la antioqueña.

Pero las preguntas no terminaron ahí para la creadora de contenido, pues los seguidores más curiosos intentaron conocer un poco más sobre la relación que sostiene con La Liendra para que sea más abierta y sin desconfianza, pues cabe recordar que el pereirano se encuentra disfrutando de un viaje en soledad por Europa.

“Los dos somos personas muy tranquilas, confiamos mucho en el otro, no sé decirte, solamente es algo que se dio, es la personalidad de los dos, la confianza y el respeto y la admiración que tenemos el uno por el otro”, añadió.

Por otra parte, la influenciadora confesó que extraña bastante a su novio porque después de tantos días de ausencia, tomará vuelo hacia Europa para encontrarse con el creador de contenido en algún punto del continente donde espera que él vaya recogerla al aeropuerto con unos macarons de pistacho, una de sus preparaciones favoritas.

Aquí el contenido completo de Dani Duke :

Además, reveló los planes que tienen como pareja a futuro

Dani Duke no logró llegar a la fiesta de cumpleaños de su suegra

A mediados de mayo, La Liendra celebró el cumpleaños número 50 de su progenitora y varios de los seguidores del pereirano se percataron que su novia, Dani Duke, no estuvo presente en la celebración por lo que en una ronda de ‘preguntas y respuestas’ el influenciador respondió cuál fue el motivo por el que no estuvo su novia.

“La bebé mía no fue al cumpleaños porque ella no se lleva bien con mi mamá. Entonces mi mamá no la quiso invitar”, dijo La Liendra. Sin embargo, luego hizo un gesto para expresar que estaba bromeando y aseguró que la razón fue otra.

De acuerdo con la explicación del influenciador, Dani Duke estaba de viaje y su vuelo estaba programado para que justamente alcanzara a llegar a la celebración; sin embargo, el mal tiempo que estaba haciendo en Medellín provocó el cierre del aeropuerto y, por lo tanto, la cancelación del vuelo.

“Tenía vuelo por la tarde y llovió acá en Medellín y cerraron el aeropuerto. Entonces por mal tiempo no pudo volar”, aclaró el creador de contenido en las redes sociales.

