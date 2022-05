No es Rodolfo: el dólar en Colombia está bajando por el petróleo

Foto de archivo. Un empleado observa las tuberías de excavación de petróleo en el campo Rubiales, en Puerto Gaitán, departamento del Meta, Colombia, 23 de enero, 2013. REUTERS/José Miguel Gómez

Algunos analistas económicos han visto con buenos ojos los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia, en la cual resultaron ganadores los candidatos Rodolfo Hernández —Liga de Gobernantes Anticorrupción, centroderecha— y Gustavo Petro —Pacto Histórico, izquierda—.

Uno de los motivos que han tenido para afirmar la supuesta mejora económica está relacionada con el precio del dólar, que ha tenido un comportamiento volátil pero con tendencia a la baja en los dos días posteriores a las elecciones del pasado 29 de mayo. Este 31 de mayo, a las ocho de la mañana, la moneda estadounidense llegó a bajar hasta los 3.769 pesos colombianos. Finalmente, cerró el día con un valor de $ 3.912,34.

Algunos expertos como Juan David Ballén, director de análisis y estrategia de Casa de Bolsa —firma comisionista del Grupo Aval—, dijeron que esta tendencia a la baja puede estar vinculada al paso de Hernández a la segunda vuelta, la cual se realizará el próximo 19 de junio. A través de su cuenta de Twitter, dijo:

“Mercado colombiano luego de resultados de primera vuelta elecciones presidenciales: 1. dólar desciende -$163 hasta $3.7692. Índice acciones de la Bolsa de Valores de Colombia 2. Índice acciones MSCI Colcap sube +5%. La acción de Ecopetrol sube +8,5% 3. La deuda pública TES de largo plazo (2031) se valoriza -47 pbs. Vale la pena mencionar que los activos financieros venían desvalorizándose ante la posibilidad que Gustavo Petro ganara las elecciones presidenciales como lo sugerían las encuestas. Sin embargo, dada la posibilidad que se abre con Rodolfo Hernández, hoy reaccionan positivamente”.

Incluso, Semana publicó un titular polémico que le atribuía al exalcalde de Bucaramanga la baja en las divisas: “¡Gracias, Rodolfo! Dólar cae a $ 3.767 por optimismo de las elecciones”. La afirmación del medio y de otros analistas ha despertado la reacción de simpatizantes de ambas campañas: unos celebran que uno de los candidatos mantenga el equilibrio de los mercados, mientras otros reclaman que el crecimiento de la macroeconomía no se refleja en un mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos promedio.

No obstante, la volatilidad del dólar no ha sido un asunto exclusivamente colombiano durante este cierre de mes y jornada en bolsa. Otros países están reportando subidas y bajadas drásticas en el precio del dólar, en las cuales el empresario constructor no tiene mayor relevancia, incluido el valor de esa divisa con respecto al euro.

En realidad, buena parte del comportamiento agresivo de la divisa tiene que ver con el alza de precios del petróleo Brent. El barril de crudo superó los US$124 este martes; es el precio más alto en el que se ha cotizado desde marzo pasado, días después de la invasión de Rusia a Ucrania.

El conflicto europeo complicó la disponibilidad del crudo en el mundo, ya que uno de los principales productores de crudo (Rusia) está siendo sujeto de varias sanciones económicas y sociales. Muchos clientes no quieren o no pueden acatar la decisión de Rusia de vender sus energéticos en rublos, lo cual se suma a las restricciones impuestas por las otras potencias.

Cabe recordar que con el sistema económico actual de Colombia, el precio del dólar y el del petróleo manejan una relación inversamente proporcional: cuando sube el precio del petróleo en el mundo, baja el precio de los dólares en Colombia. Además de que entran más dólares a la economía nacional por las exportaciones, también hay una inyección de moneda americana al sector petrolero.

