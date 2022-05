El récord de Santos Borré que ni Falcao ni James tienen

Soccer Football - Europa League - Final - Eintracht Frankfurt v Rangers - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - May 18, 2022 Eintracht Frankfurt's Rafael Santos Borre celebrates scoring their first goal REUTERS/Matthew Childs

Esta semana, el delantero colombiano Rafael Santos Borré se quedó con el título de campeón de la UEFA Europa League, junto a su equipo, el Eintracht Frankfurt de Alemania, en un partido bastante disputado ante el Rangers F.C. de Escocia, equipo en el que milita el también colombiano Alfredo Morelos que, sin embargo, en la final del torneo no tuvo minutos, debido a una lesión que lo aqueja y lo tendrá fuera de las canchas hasta el inicio de la próxima temporada.

El futbolista barranquillero fue el autor del gol del empate ante el club escocés y en la tanda de penaltis, convirtió el gol decisivo. El club alemán consigue el título tras 40 años sin lograrlo y Santos Borré fue uno de los principales artífices. Anotó en casi todas las fases finales del torneo hasta llegar a la instancia decisiva.

Convirtió en la fase de grupos, ante Olympiacos, y lo volvió a hacer en los cuartos de final, con un excelso golazo, ante el Fútbol Club Barcelona. Repitió frente a West Ham United, en la semifinal, y ante los escoceses fue el encargado de igualar el encuentro y permitirle a su equipo luchar por el título. Con este gol, el exjugador de River Plate consiguió un récord que ningún otro futbolista colombiano registra. Santos Borré ha sido el único que ha anotado en finales de copa internacional en confederaciones distintas, según información del periodista deportivo Álvaro Hincapié.

Soccer Football - Europa League - Quarter Final - Second Leg - FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - Camp Nou, Barcelona, Spain - April 14, 2022 Eintracht Frankfurt's Rafael Santos Borre celebrates scoring their second goal REUTERS/Albert Gea

El colombiano le marcó a Flamengo, en 2019, vistiendo la camiseta del equipo de la banda, al minuto 14′ del partido que enfrentó a River con el club brasileño, por la final de la Copa Libertadores de ese año. Su gol no evitó la derrota de su equipo, pero al menos estuvo presente en el marcador. Ahora, en con Eintracht Frankfurt, hace lo propio, en la final de la Europa League, título que finalmente termina consiguiendo, convirtiéndose en el séptimo futbolista colombiano que lo hace.

Tras no poder prosperar en sus dos primeras experiencias en el fútbol europeo, en su primera temporada con el equipo alemán, Santos Borré ha demostrado que no es el mismo jugador que salió del Deportivo Cali en 2015. Fue fichado por Atlético de Madrid, por un valor de 5,00 millones de euros, como uno de los jugadores jóvenes de mayor proyección en Colombia. Al llegar al club colchonero, no consiguió adaptarse de la manera esperada y el equipo decidió cederlo para que sumara minutos con otra escuadra.

En 2016, se suma a Villarreal, y con el ‘Submarino amarillo’ jugó 30 partidos, convirtiendo 4 goles y asistiendo en dos ocasiones. Para la temporada siguiente, su préstamo con el equipo se vence y retorna al equipo de Madrid que termina poniéndolo en el listado de transferibles y River Plate de Argentina se lo lleva por un valor cercano a los 3,50 millones de euros.

Soccer Football - Copa Libertadores - River Plate v Liga de Quito - Estadio Libertadores de America, Buenos Aires, Argentina - October 20, 2020 River Plate's Rafael Santos Borre celebrates scoring their first goal Pool via REUTERS/Agustin Marcarian TPX IMAGES OF THE DAY

Con el club argentino vive su mejor etapa como futbolista, anotando 55 goles en 149 partidos. Allí, además de mejorar sus habilidades de cara al gol, demostró una gran evolución en su estilo, convirtiéndose en un delantero que también podía participar de la generación de juego, un poco más atrasado del área rival. Santos Borré asistió en 22 ocasiones mientras vistió la camiseta de River Plate.

En argentina, ‘El comandante’ consiguió afianzarse como uno de los extranjeros más valiosos de la liga de ese país y logró levantar seis títulos con su club, tanto nacionales como internacionales. En 2020 hizo parte del Equipo Ideal de América.

Hacia el mes de julio de 2021, el colombiano despertó el interés del Eintracht Frankfurt y se unió al equipo alemán tras terminar su contrato con River Plate. Firmó un contrato hasta 2025 y en la actual temporada, su primera con el club, ha anotado 12 goles y asistido en 8 ocasiones, en 45 partidos disputados. En el torneo local, el equipo ocupó la undécima plaza de la tabla de posiciones y se concentraron de lleno en el torneo internacional. Hoy son los campeones de la Europa League y Santos Borré uno de los colombianos más cotizados en Europa.

Soccer Football - Europa League - Final - Eintracht Frankfurt v Rangers - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - May 18, 2022 Eintracht Frankfurt's Rafael Santos Borre scores the penalty to win the shoot-out REUTERS/Albert Gea

Actualmente, el delantero es el quinto jugador más valioso de su equipo, según datos del portal Transfermarkt, y ya suena como posible refuerzo de varios equipos en Europa. Su valor está cotizado alrededor de los 17,00 millones de euros.

Reviva aquí los goles de la final entre el equipo del colombiano y el Rangers.





