Hárold Preciado se viste de héroe: “Dios quiera y pueda marcar el primer gol con la selección”

Hárold Preciado, jugador del Santos Laguna, fue convocado a la selección Colombia para los últimos partidos de eliminatorias. Foto: FCF

Hárold Preciado, uno de los primero futbolistas en concentrarse con la selección Colombia de cara a los dos últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Catar 2022, conversó con los medios de comunicación este 21 de marzo. La necesidad de anotar gol, la dependencia de otros resultados para acudir al certamen mundialista y la posibilidad de ver a James Rodríguez como titular, entre los temas de conversación. Aquí, algunas de sus declaraciones.

Romper la racha sin marcar

Una de las preocupaciones en el combinado tricolor es que en los últimos siete compromisos por clasificatorias no se ha reportado con gol. Aunque hubo opciones claras para definir en los partidos más recientes, delanteros como Miguel Ángel Borja, Rafael Santos Borré y Duván Zapara no las aprovecharon, de ahí esta racha vergonzosa racha y el llamado de caras nuevas, como las de Hárold Preciado. Su apuesta: que cuando se le dé la oportunidad de entrar al campo de juego mande a guardar la esférica al fondo de la red.

“Uno como jugador siempre quiere ser titular, si se me da la oportunidad espero dar lo mejor y si no, estar el doscientos por ciento apoyando a mis compañeros. Dios quiera que se me de la oportunidad y marcar el primer gol con la selección, lo que anhelo y he soñado siempre. Los delanteros somos de rachas, los convocados están pasando por buen momento, esperemos que eso que estamos haciendo en los clubes lo podamos repetir en la selección”.

La apuesta no debe ser diferente

Para preciado, artillero de la Liga BetPlay 2021 II, de la que salió campeón con el Deportivo Cali, y ahora goleador con Santos Laguna, donde suma 5 anotaciones, no hay que cambiar el planteamiento táctico del equipos los últimos compromisos. Para él, la cuestión es tan sencilla como marcar cuando se tenga opción.

“No hay que hacer nada diferente, solo marcar los goles, que son los que definen partidos, antes no hubo suerte a la hora de concretarlas, ojalá las opciones que tengamos las podamos convertir (...) En lo personal como extremo o como ‘9′ me siento cómodo, hoy juego ahí, pero en las dos posiciones me siento bien. Si el profe me quiere ubicar en esa posición, tendré la mejor disponibilidad”.

Con presión, pero mentalmente fuertes

Aunque Colombia gane el jueves recibiendo a Bolivia en el Estadio Metropolitano y el martes 22 de marzo visitando a Venezuela en Guayana, deberá esperar que Perú y Chile puntúen lo menos posible para obtener un cupo rumbo a la cita mundialista. Ello, sin duda, implica cierto nivel de presión en los jugadores, aunque, para Preciado, sus compañeros en la selección tienen cómo asumirlo.

“Mentalmente estamos fuertes, esto es fútbol, cada día hay revancha y contra Bolivia tenemos un partido en el que ojalá podamos marcar. Sabemos que jugamos una final para pensar en Catar, sabemos que no es fácil, hay que tener fe y, confiando en Dios, lo lograremos, pero lo primero es pensar en Bolivia. Todos los jugadores sabemos que contra Bolivia jugamos una final, los tres puntos son clave para seguir en la pelea, estamos enfocados para dar otro paso”.

James o Quintero como titulares

Preciado también fue preguntado en rueda de prensa por su preferencia hacia James Rodríguez o Juan Fernando Quintero, pero fue prudente en su respuesta.

“Todos sabemos que son jugadores excelentes, nuestros cracks, pero al que le toque sé que siempre lo hará de la mejor manera para ganar. Todos estamos pasando por buen momento en nuestros clubes y esperamos demostrarlo en nuestra selección”.

SEGUIR LEYENDO: