Angélica Lozano relató cómo comenzó su romance con Claudia López

Claudia López y Angélica Lozano. Foto: Instagram Claudia López

La senadora Angélica Lozano se unió a la estrategia de las redes sociales para hacer campaña política y de esta forma al estilo estadounidense se unió a Tik tok, la plataforma más usada por los centenial para pasar el tiempo, por lo que en su espacio se ha dedicado a mostrar una faceta más personal y aprovechó para sacar a sus seguidores de la duda de ¿Cómo surgió el amor entre ella y su esposa la alcaldesa Claudia López?

Recordemos que la número 10 de la lista del Partido Verde, ya había contado que a mediados del año 2007, cuando ella era alcaldesa local de Chapinero, Claudia López publicó su libro Parapolítica y el lanzamiento se dio en el Coliseo del Gimnasio Moderno. Lozano asistió e hizo todo el trámite para lograr que la autora, su hoy conyugue, le regalara un autógrafo. Sin embargo, ahí no comenzó el coqueteo ni las salidas, sino todo era el inició de una amistad basada en ideas en común.

“Ella lo firmó y me escribió esta dedicatoria: ‘Para mi alcaldesa favorita y una amiga perdurable hacia el futuro. Un abrazo”, contó ya agregó que le dio una profunda felicidad cuando se dio cuenta que la alcaldesa de la capital la reconoció.

Luego de eso, según su video de Tik Tok que grabo junto con su pareja, se veían una vez al año o dos máximo para hablar de política y otras cosas: “como en cámara lenta, como que sí, como que no, como que hablábamos de política, como que me coqueteaba pero como que no, y de pronto se perdía, y de pronto volvía, y yo estudiaba afuera”, anotó Claudia López, a lo que Lozano interrumpió y corrigió diciendo “yo no coqueteaba. Yo le escribía un mail que si nos veíamos dos veces al año y por ahí un almuerzo”, a lo que finalmente la mandataria complemento: “Lo cierto es que no sabíamos cómo era la cosa”.

La aspirante a volver al senado para un periodo más admitió que siempre se sintió atraída por López, pero ambas contaron que hasta ese momento no había ocurrido nada porque las dos tenían pareja hasta que un día Claudia López volvió al país, pues se encontraba estudiando en Estados Unidos, y su pareja de ese entonces “la echó”.

En su temporada de tusa, la alcaldesa se vio una vez más con la senadora, para hablar como siempre y tomarse un café: “La vi mal desde que llegué y después le pregunté qué iba a hacer”, narró Lozano, a lo que la alcaldesa respondió: “Estoy muy triste porque mi novia me echó y tengo una tusa brava. A las 8 le dije hoy viernes, usted concejal, pila, nueva, debe tener mil planes, yo en cambio me voy a que un amigo me consienta mi tusa”.

Pero la número de 10 de los Verdes no tenía muchos planes y se unió a la salida de López y ahí todo ocurrió: “y entre una y otra y otra margarita, lo que pasó pasó”, finalizó la senadora y complemento mencionando “las margaritas nos trajeron acá”.

Recordemos que la orientación sexual de la senadora y la alcaldesa, ha sido el objeto de debate en múltiples oportunidades, por lo que en el espacio también le preguntaron a Angélica Lozano cómo supo que era lesbiana.

A lo que ella aclaró que es bisexual y todo comenzó luego de que una pareja heterosexual le hizo una inusitada propuesta en sus años de juventud.

Según dijo la parlamentaria ‘verde’, todo ocurrió a inicio de milenio, cuando ella tenía 24 años de edad y realizaba trabajos de pedagogía política. “Cansados en su casa, acostados viendo televisión, ella me besó”, reveló Lozano, quien dice que quedó en shock.

Además, reconoció que cuando su amigo también la intentó besar ella se negó debido a que lo veía como un hermano. “Me di cuenta que ellos como pareja tenían una exploración y no participé”, agregó, antes de contar cómo fue que se dio cuenta que sentía atracción tanto por hombres como por mujeres.

“Me fui y quedé con la inquietud, con la sensación y con muchas preguntas sobre mi misma. Al primero que le conté fue a mi papá y me demoré un par de años en enamorarme y sentir mi propia orientación sexual, de bisexual”, contó Lozano.





SEGUIR LEYENDO