Gustavo Bolívar reaccionó al codazo de Álex Flórez a Susana Boreal: “Por lo que haga uno, no puedes descalificar a todos”

Las críticas por falta de un rotundo rechazo a actuaciones machistas volvieron a cernirse sobre el Pacto Histórico, luego de que el candidato Álex Flórez codeara a su compañera de lista Susana Boreal para, aparentemente, pedirle que se apartara de la tarima donde se encontraba hablando Gustavo Petro en el cierre de campaña en Medellín. Gustavo Bolívar, quien lidera la lista al Senado, respondió a los cuestionamientos.

Sara Tufano quiso aspirar al Senado por el Pacto Histórico, pero terminó renunciando antes de la definición de las listas por las adiciones cuestionables, junto a otra candidata feminista, Juana Afanador, quien alegó falta de garantías para la definición de los puestos que según ella se “convirtió en privilegio de fidelidades”.

Tufano fue una de las que cuestionó la actuación del candidato Álex Flórez Hernández en la tarima el pasado 3 de marzo. “De nada sirve una lista cremallera si los hombres que escoges para conformar la lista son misóginos. Es injustificable que Gustavo Petro haya metido al misógino de @AlexFlorezH como cuota de Daniel Quintero. Esta es una de las muchas razones por las que no votaré por esa lista”, sentenció.

Bolívar respondió y generó otra polémica por la forma en la que defendió la lista del Pacto. “Hay 40 hombres en la lista. Por lo que haga uno, no puedes descalificar a todos. Siempre atacas al Pacto, a Petro y a mí con saña. Una mujer me ha hecho cosas feas dentro del Pacto. Por una no voy a descalificar a las mujeres valiosas de nuestra gran lista. Mi proyecto es de país”, escribió.

Varias personas, simpatizantes incluso de ese sector político, llamaron la atención sobre la falta de medidas como un protocolo para impedir situaciones semejantes en otros escenarios en contra de las mujeres, hasta pidieron que Flórez fuera retirado de la lista.

Tufano respondió nuevamente y le dijo: “Te recomiendo que leas la obra de Raewyn Connell para que entiendas que eso que dices no tiene sentido y que los “hombres”, como un grupo, no son oprimidos ni están en una relación de desventaja. La masculinidad hegemónica no es una identidad estigmatizada”.

Petro realizó el cierre de campaña en el parque las luces de la capital antioqueña y luego se conocieron los videos por activistas del mismo movimiento. Fue un momento lleno de empujones, el candidato presidencial, en su discurso empujó codeó a Flórez y se disculpó tomándolo del brazo.

Un hecho similar, pero con otra intención, realizó Flórez casi al tiempo, en este caso contra Susana Boreal, a quien primero le dijo algo al oído y luego intencionalmente la golpeó con el codo. Ella después afirmó que se trataba de un acto machista e incluso que varias mujeres abandonaron la tarima por la actitud del candidato.

Flórez primero calificó los hechos como “chismes de corrillo”, pero después pidió disculpas porque “las formas no fueron las mejores” al, supuestamente, pedirle a Boreal que no lo desplazara en la tarima. Al respecto, Bolívar escribió también este domingo un mensaje de rechazo.

“Eso de darse codo en la tarima para estar cerca del candidato es patético. Da risa. A mí siempre me verán entre la gente o en una esquinita sumando mil o dos mil personas a la manifestación desde las redes. Aquí estoy con 2 celulares llevando el discurso del tocayo a más gente”, escribió en su cuenta de Twitter el actual senador y líder de la lista al Senado.

La misma Boreal se pronunció después para atajar los votos que podrían perder por la situación. “Tenemos una lista cremallera y un programa que responde a nuestras necesidades. Que no se invalide nuestra participación invitando a no votar por nosotras, por el Pacto Histórico. Nunca es tarde para que los hombres se deconstruyan”, señaló y aseguró que era una oportunidad para hablar de machismo.

