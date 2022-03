Francia Márquez, sin desembolso para campaña por falta de póliza

Francia Márquez (Colprensa- Sergio Acero)

Desde la campaña de Francia Márquez, precandidata presidencial en la interconsulta del Pacto Histórico, denuncian que el Consejo Nacional Electoral no desembolsó el anticipo correspondiente a la reposición de votos, dinero que las campañas políticas usan para financiar viajes, vallas y publicidad en medios, entre otras estrategias de visibilidad.

La queja fue puesta por el gerente de campaña de la aspirante de Soy Porque Somos, Kevin Gómez Paz, través de sus redes sociales.

El abogado Gómez aseguró que la demora “nos está violando nuestro derecho fundamental a elegir y ser elegidos” y “nos deja en una dificultad financiera para poder competir en las justas democráticas, respecto a otros candidatos que han tenido apoyo al sector financiero a través de créditos y otros anticipos”.

Hacemos un llamado para que cese la persecución contra la campaña de Francia Márquez y se le brinden las garantías para poder participar en igualdad de condiciones y en respeto a nuestro ordenamiento jurídico, las normas electorales y de la Constitución Política de Colombia.

La póliza de seriedad

El Estado puede hacer un préstamo a quienes aspiran a cargos de elección popular para que financien sus campañas. Ese desembolso se llama reposición de votos y es condonable siempre y cuando los candidatos obtengan una votación igual o superior al 4 % de los sufragios válidos depositados. En caso de no obtenerlo, tendrán que reintegrar el dinero ante la CNE.

El Polo Democrático Alternativo, partido que le dio el aval a Francia Márquez para participar en esta consulta interpartidista de izquierda, envió la solicitud al CNE para que emitiera la resolución necesaria para obtener este desembolso.

No obstante, uno de los requerimientos necesarios para obtener el dinero es la presentación de una póliza de seriedad. El equipo de Francia Márquez la solicitó en la aseguradora Previsora de Seguros, de carácter público-privado, pero sigue sin emitirla a once días de los comicios.

Creemos que la no expedición de esta póliza es inconstitucional y nos violenta cualquier ejercicio democrático. Somos los nadies, representamos a los nadies, y queremos que todo el mundo sepa lo que está pasando: en este momento nos están discriminando y nos impiden competir en igualdad de condiciones.

El equipo presentó una acción de tutela para presionar el desembolso de estos dineros lo más pronto posible. No obstante, hicieron una invitación a quienes simpaticen con su aspiración presidencial para que apoyen con donaciones.

Queremos hacer un llamado a todos nuestros amigos, a todas las organizaciones sociales, sindicales, populares a los empresarios progresistas, para que a través de nuestros contactos oficiales en redes sociales nos busquen para poder acceder a donaciones, porque vamos a querer financiar esta campaña con los recursos de la población.

Un problema general

A lo largo de la campaña, Francia Márquez no solo ha tenido problemas para conseguir préstamos, sino que le han impedido hasta abrir una cuenta corriente en una entidad financiera, algo que prácticamente cualquier sociedad civil o comercial puede hacer. Por eso, tuvo que abrir la cuenta en una cooperativa financiera.

No obstante, el problema con las pólizas para desembolsar no es nuevo ni exclusivo de ella. Según la emisora W Radio, Arelis Uriana, Alfredo Saade y Camilo Romero, los otros precandidatos del Pacto Histórico, han tenido problemas para cumplir el mismo requisito.

El problema afecta, inclusive, al precandidato presidencial Juan Manuel Galán, quien va por el Nuevo Liberalismo para la Coalición Centro Esperanza. Desde su campaña han pedido que se deje de pedir la póliza y, en su lugar, se firme un pagaré.

La idea de Galán tiene sentido: de todos modos, si no se cumple el umbral para reposición de votos, quien debe asumir el costo siempre es el equipo de campaña, no la aseguradora. No obstante, el CNE no aceptó el trato.

Mientras no se acepte un cambio de esa condición, el sistema asegurador seguirá jugando en contra de los candidatos con menos posibilidades de ganar. Vale la pena leer la sentencia T-117 de 2016, en la que un grupo de personas que quería postularse al Concejo de Puerto López (Meta) no pudo acceder a los recursos porque la aseguradora les pidió comprar un CDT por el 100 % del valor que iban a pedir prestado.

