Video: “Denme tiempo”, Laura Tobón a quienes le preguntan cuándo regresa a trabajar

Para Laura Tobón, recibir a su hijo Lucca finalizando 2021 fue uno de los mejores momentos, pues su bebé llegó apenas unos días antes del cumpleaños de la presentadora, quien además comentó con sus seguidores que tener a su primogénito en brazos fue el mejor regalo que le pudo dar la vida.

Sin embargo, han pasado apenas dos meses desde que la presentadora tuvo al niño y sus seguidores ya le están preguntando por su regreso a la televisión y al modelaje, por lo que a través de una dinámica en redes sociales resolvió algunas inquietudes acerca del postparto y el tiempo de licencia de maternidad de las mujeres en Colombia.

“Y para los que preguntan que cuándo voy a volver a trabajar… Whaaaaat?”, expresó la bella presentadora mientras sostenía a Lucca en sus brazos en la comodidad de su cama, haciendo algunas muecas, expresando que no entiende cómo hacen algunas mujeres para comenzar sus trabajos a los pocos días de haber dado a luz.

Enseguida, en otra de sus ‘InstaStories’, Tobón compartió cuántas semanas tiene una mujer en Colombia para la licencia de maternidad. En la imagen se puede leer que. “toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a 18 semanas en la época de parto; remunerada con el salario que devengue al momento de iniciar su licencia”.

Y agregó: “Denme tiempo. ¡Las que empiezan a trabajar de una vez, mis respetos!”.

Aquí el contenido de Laura Tobón :

La presentadora está en su licencia de maternidad y está enfocada en el cuidado de su hijo Lucca





Las opiniones no tardaron en aparecer pues el portal de entretenimiento ‘Rechismes’ fue el encargado de replicar la información que compartió la presentadora en sus ‘InstaStories’ y que ya no están disponibles en su perfil. El clip ya supera las 150.000 reproducciones y se acerca a los 50 comentarios, entre los que destacan aquellos que defienden a la presentadora, porque ella es quién decide si se toma el tiempo completo de licencia.

“Luego se va a trabajar y dicen que no está pendiente del hijo, que lo único que le importa es la plata”, “A la gente que le importa como si la mantuvieran”, “La gente si sufre, que disfrute a su bebé, que afán de querer mandarla a trabajar”, “Hay quienes pueden y otras que no, cada proceso es distinto”, “Acaba de tener a su bebé y la gente ya quiere verla trabajando, no jodan”, entre otros.

Por otra parte, en otra de las publicaciones que compartió en su cuenta de Instagram Laura Tobón sorprendió con un divertido video en el que les enseña a sus seguidores las dificultades que tiene una mamá a la hora de retomar el ejercicio para recuperar su figura.

En el clip, Tobón trata por todos los medios de retomar su rutina de ejercicios justo al lado del coche de Lucca, sin embargo, con cada uno de los movimientos que ella realiza, se escucha el llanto de su primogénito, lo que le impide a ella concentrarse completamente en la elaboración de la práctica deportiva.

La presentadora es mamá primera y está pendiente que a su hijo no le pase nada, pero esto le trae consecuencias para sus rutinas

“Yo tratando de volver a hacer ejercicio 😅😂✌🏻 vamooos que vamos cuando se puede! Mamássss confffffifmen…”, fue el texto con el que la presentadora acompañó el tierno y divertido ‘Reel’.

Entre los comentarios en la publicación, destacan dos de colegas suyas que recientemente tuvieron a sus hijos, se trata de Cristina Hurtado, quien expresó estar de acuerdo con la publicación de Tobón; y el de Valentina Ferrer, novia de J Balvin y mamá de Río, quien le dijo:

“Yo me lo llevaba a caminar en el coche jajajajajaja… Igual me daba miedo y miraba por si se ahogaba o algo jajajaja”.

