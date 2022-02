Por “abudinear”, Katherine Miranda y Karen Abudinen no conciliarán ante la Corte Suprema de Justicia

Katherine Miranda y Karen Abudinen enfrentadas por un término Fotos: Colprensa

En otro round más de la disputa que sostienen la representante por Bogotá, Katherine Miranda —Partido Alianza Verde— y la exministra TIC, Karen Abudinen, este martes 15 de febrero está programada una audiencia de conciliación citada por el magistrado Héctor Alarcón en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

El motivo es la utilización del neologismo «Abudinear» por parte de Miranda y del también representante León Fredy Muñoz que, de acuerdo con lo expuesto por Abudinen, ponen su buen nombre y honra en duda ante los colombianos.

Incluso Miranda utilizó la palabra —aún no reconocida por la Real Academia Española— en cinco vallas distribuidas estratégicamente en la capital de la República durante la campaña legislativa por el Congreso 2022.

Para Abudinen, el uso del slogan «Que no nos abudineen el país», fue la gota que rebosó la copa; motivo por el cual, elevó una petición ante la Sala de Instrucción para detener lo que ella considera una afrenta.

A pesar de este argumento, así como de la constante pugnacidad entre ambas, trascendió que Katherine Miranda no conciliará en dicha audiencia, por considerar que cada quien puede dar el significado que le plazca a la polémica expresión.

Tanto Miranda como Muñoz utilizaron el término en una de las audiencias de control político contra la —por entonces— ministra TIC, ésta procedió a una demanda por injuria y calumnia así como por fraude procesal en el alto tribunal.

La audiencia, programada para las 10:30 a.m. en las instalaciones de la CSJ, promete otro escenario de confrontación entre dos de las figuras políticas de 2021.

Valla de la representante Katherine Miranda utiliza el polémico verbo "Abudinear"





Karen Abudinen perdió uno de los rounds de esta disputa ante el Consejo Nacional Electoral al solicitar a dicho ente el retiro de las vallas de la congresista verde por incurrir, supuestamente, en violación de las normas establecidas para hacer campaña política.

El magistrado Luis Guillermo Pérez Casas del CNE, quien fue el encargado del caso, aseguró que, por ahora, no se le abrirá una investigación a Katherine Miranda, dado que no se habrían violado las normas establecidas para hacer publicidad de cara a las elecciones.

La decisión del togado, que fue conocida por la emisora W Radio y la revista Semana, habría sido debatida por los demás magistrados del organismo electoral, por lo que se esperan nuevos pronunciamientos tras un fallo unánime del CNE.

En su momento, la representante Miranda cobró la victoria de la siguiente forma: «Acá no podemos reducir el mayor escándalo de corrupción que ha tenido el Gobierno del presidente Iván Duque a la simple discusión de una palabra, acá hay un trasfondo más importante. No permitiremos que este caso se olvide».

Con respecto a las vallas, Katherine Miranda justificó la utilización de la expresión dentro de su campaña como una forma de “sanción social porque el tema quedó en el olvido y debe haber responsabilidades políticas porque no puede pasar por alto este escándalo. Yo no he dicho que la ministra se robó la plata, pero el ministerio debe responder”.

Cabe recordar que el origen de esta polémica entre semántica y política, nació de la pérdida de un anticipo por 70.000 millones de pesos del contrato entre el Ministerio y la unión temporal Centros Poblados, para la instalación de cerca de 9.000 centros digitales para escuelas rurales, en 15 departamentos.

