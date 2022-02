Defensa de Jhonier Leal pide examen psiquiátrico: podría ser declarado inimputable

Jhonier Leal. Foto: Peluquería Jhonier Leal

El pasado 18 de enero ocurrió algo determinante en el caso del doble homicidio de Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández. Jhonier Leal, hermano e hijo de las dos víctimas, respectivamente, aceptó los cargos de haber sido el asesino de sus familiares. Ya en manos de la justicia, la defensa de Jhonier, reveló Noticias RCN, busca que se le haga un examen psiquiátrico y psicológico para tratar de aminorar la pena que le fue impuesta al también estilista por los hechos violentos que confesó haber ejecutado.

“Este dictamen nos dará luces para analizar la capacidad de Jhonier Leal y la posibilidad de determinarse el grado de inimputabilidad si es que hay lugar”, le indicó Daniel Peña, abogado defensor, al medio de comunicación mencionado. Esto, en otras palabras, señala que lo que se pretende es demostrar, con aquel estudio, que el señalado homicida no comprendía la gravedad de sus actos. En caso de que el análisis mental de Leal indicara que no se encontraba totalmente consciente de lo que estaba haciendo durante el asesinato de su madre y hermano, el hombre podría ser declarado como una persona inimputable.

Jhonier, que por estos días se encuentra privado de su libertad en una de las celdas del búnker de la Fiscalía, fue condenado a pagar 48 años de prisión. Esta sentencia fue ordenada por la jueza 14 penal de garantías. La Fiscalía le imputó los cargos de homicidio agravado por el parentesco, por estado de indefensión y sevicia y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Elmer Montaña, abogado de las víctimas, por su parte, consideró que el ente omitió el delito de tortura, por lo que manifestó que el fallo había sido injusto.

En la imagen, Mauricio Leal, su madre, Marleny Hernández, y su hermano, Jhonier Leal. Foto: Instagram Mauricio Leal

“Me dijeron mis representadas, las sobrinas, que Jhonier las estuvo llamando para decirles que era inocente y que se los iba a demostrar, pero que por ahora necesita que me retiraran del caso, porque me he convertido en un obstáculo para el acuerdo por la insistencia que he hecho para que se le impute el delito de tortura”, comentó el abogado en diálogo de Red+ Noticias.

Aunque la condena sobre Jhonier supera los cuarenta años, se ha llegado a mencionar que podría pagar tan solo la mitad. La reducción de la pena está sujeta a diferentes variantes, por ejemplo, lograr un preacuerdo con la Fiscalía. “Jhonier Leal tiene una rebaja de pena. Si la pena fuera de 26 años como lo está planteando la Fiscalía, por trabajo y estudio tendría unos descuentos. Además cuando él cumpla la mitad de la pena, podría solicitar la detención domiciliaria (...) También cuando cumpla las tres quintas partes puede pedir la libertad condicional. Eso sumado a la buena conducta, lo llevaría a que el tiempo real que pasaría Jhonier en la cárcel no sería superior a los 11 o 12 años”, comentó Montaña en RCN Radio.

Según lo que detalló el abogado, Jhonier habría incurrido en el delito de tortura al obligar a Mauricio a escribir la supuesta carta de suicidio que se encontró en la escena del crimen. Durante la redacción de la misiva, Mauricio habría recibido puñaladas en su tórax y abdomen, esto se puede calificar, dijo el abogado, como tortura psicológica y física.

“Resulta injustificado que además de esos beneficios que ya tiene Jhonier Leal como consecuencia de lo que dispone la Ley, tenga el beneficio adicional de que no le imputen el delito de tortura, que implicaría un incremento que podría llevar la pena a los 30 años de prisión. Eso es absolutamente injustificado, eso es un doble beneficio que está prohibido en el sistema penal acusatorio”, agregó en la emisora.





