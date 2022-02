Las impresionantes ganancias de Yeferson Cossio: una sola empresa le paga más de 2 mil millones de pesos

Foto: Instagram @yefersoncossio

El famoso influencer antioqueño Yeferson Cossio habló de las tarifas que maneja en sus redes sociales para hacer publicidad y las enormes ganancias que le dejan estos contratos.

Muchos recuerdan que el nombre de Yeferson Cossio, entró en el circulo mediático luego de un polémico reto hecho con su hermana en las redes sociales, el influencer antioqueño decidió aceptar realizarse un proceso quirúrgico para tener implantes mamarios. Esta noticia fue tendencia durante semanas en el territorio nacional.

A partir de esto Yeferson Cossio se ha mantenido en la opinión pública a través de diferentes escándalos, bromas o lujos adquiridos, aunque también es habitual ver al influencer paisa realizando obre benéficas para personas sin recurso y animales sin protección a lo largo del territorio nacional.

El influencer que tiene ingresos mensuales aproximados de más de 4.000 millones de pesos, mantiene un constante contacto con sus más de 8 millones de seguidores en Instagram. En esta ocasión Cossio estaba respondiendo preguntas en su sección de historias Respondo todo, sin censura como siempre.

Entre varias inquietudes y preguntas de los seguidores de Yeferson, una pregunta resaltó y le llamó la atención enormemente al influercer antioqueño que decidió responderla con agilidad: “¿Cuánto es lo máximo que te han pagado por publicidad?”.

Mientras Yefferson Cossio se encontraba afeitándose respondió: “De golpe, o sea, en un solo pago, no sé, es que es muy diferente, pues mis tarifas son las mismas para todo el mundo, una historia de quince segundos vale 8 millones, una ráfaga de quince segundos vale catorce millones, un reel vale 50 y así”.

Pero el influencer antioqueño también habló de los paquetes especiales que ofrece en sus redes para hacer publicidad: “Hay muchas marcas que obviamente si me pagan varias cosas al tiempo uno les hace descuento. Entonces no sabría responder porque hay paqueticos que me pagan de diez, veinte pautas y así, pero, por ejemplo, yo tengo un contrato con una de las marcas que les hago pauta todas las semanas de 2.200 millones, entonces no sé cuánto es lo más que me han pagado por publicidad”.

Pero esta no ha sido la única vez en donde Cossio ha hablado de como obtiene dinero a través de las redes sociales, en una entrevista hecha el año anterior por el comediante Alejandro Riaño en el Juanpis Show, comentó una de las maneras con las que realiza tratos con las empresas interesadas en publicidad.

“Yo les digo a las personas ‘Dame 10 millones de pesos más IVA y yo te doy mínimo 300.000 seguidores’. Entonces yo cojo y les digo a mis seguidores: ‘A los que sigan estas cuentas, unas 200 más o menos, 250, les doy una moto, 300 millones de pesos…’. Esa es otra modalidad de negocio”, contó en esa ocasión Yefferson Cossio.

Por otro lado, hace unos días, el influenciador les dejó claro a sus seguidores la razón por la que no quiere tener hijos luego de que los internautas lo bombardean con esta pregunta.

A través de una de sus historias de Instagram, el creador de contenido compartió sin pelos en la lengua lo que pensaba de esto: “Este es mi sobrino y a su corta edad, él ya inspira. Inspira a no tener hijos, es un fastidioso, malcriado, no hace caso, es hiperactivo, ese niño está loco. Nunca se detiene, definitivamente es el anticonceptivo más eficaz que existe”, comentó el influencer antioqueño.

