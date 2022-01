“Mi matrimonio no fue para yo tenerlo amarrado a mí”: esposa de Mauro Urquijo

Foto: Instagram mauro_21urquijo68

Cada vez es más común que los famosos respondan dudas que tienen sus seguidores con respecto a sus relaciones amorosas; y mientras que unos son más reticentes a la hora de hablar sobre estos temas, otros muestran ser más abiertos cuando se trata de aclarar aspectos de sus relaciones amorosas.

Este fue el caso de Gabriela Isler, esposa del reconocido actor, Mauro Urquijo. A través de su perfil de Instagram, la modelo y actriz realizó una dinámica de ‘preguntas y respuestas’, y un seguidor aprovechó para interrogarla por la actualidad de su relación con su pareja.

“¿Tu matrimonio va bien?” Fue el cuestionamiento, y la también empresaria envió una contundente respuesta, afirmando que tanto ella como Urquijo está en plena libertad de disfrutar la vida a su gusto y sin complicaciones.

“Mi matrimonio no fue para yo tenerlo amarrado a mí, no yo a él. Ambos somos excelentes esposos”, fue una parte del mensaje redactado por Isler. Acto seguido, enfatizó en que su vínculo va más allá de estar casados.

“Más que esposos, somos excelentes amigos; odio los matrimonios arcaicos de celos y reproches. -Eso- Jamás”, subrayó la actriz en la historia que, si bien ya no aparece en su perfil oficial, fue replicada por cuentas de entretenimiento como ‘Rastreando famosos’, generando miles de ‘me gusta’ y cientos de reacciones aplaudiendo lo mencionado por ella; incluso, varios indicaron que sus palabras son indicio de que han estado con otras personas durante la relación.

Comentarios como “Ella no está diciendo que de separaron, está diciendo que es un matrimonio libre”; “El matrimonio no es para amarrar, tiene un concepto errado. Yo lo que creo es que ella lo hizo fue pa’ cumplir ese sueño de mujer de casarse de blanco, vestido, fiesta”; “Como dijo aquella filósofa en un reinado “mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre, del mismo modo en el sentido contrario” y “En pocas palabras pueden hacer de todo y con todos”, fueron algunos destacados.

El día que Mauro Urquijo debió empacar maletas e irse de la casa

En diálogo con el programa ‘Lo sé todo’, la esposa del actor reveló que desde hace varios meses tenía varios problemas maritales con él, pero que por diferentes razones no los quiso hacer públicos.

“(...) es una bomba que nunca supo Colombia porque no quise escandalizar. Además, fue por un problema muy bobo, ni siquiera por infidelidad, realmente fue por algo muy mínimo que a él no le pareció y yo en ese momento no estaba de de buen genio, por lo que le contesté de mala forma”, indicó Isler, añadiendo que en la noche que discutieron, ella no tuvo la mejor actitud con su pareja, pero con todo y eso, lo hizo empacar maletas.

En esa misma charla a finales del año pasado, Gabriela Isler indicó que, “Hizo con mis sentimientos hasta decir ‘no más’ ¿Qué me tocó? ir a buscarlo después de un mes, eso fue lo que duramos separados”, y concluyó diciendo que luego de aquel altercado, ambos llevan una relación estable; “como cuando iniciamos: sin problemas, relajados, muy abiertos y no peleamos”.

“La hemos pasado rico, él es rumbero y espectacular, tiene un espíritu muy joven, por eso creo que compaginamos bien. Además, es el tipo de hombre que se entrega y ama de verdad, por eso es muy fiel. No obstante, Mauro es una persona que si su relación llegó al final es capaz de decirme: ‘dale, no hay problema”, apuntó la ‘Sirenita’, como le dice Urquijo.

